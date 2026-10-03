Incidentul a declanșat o operațiune amplă de carantinare, autoritățile izolând zeci de persoane pentru a preveni răspândirea ciumei, o boală letală și extrem de contagioasă, relatează Le Figaro preluat de news.ro.

Presa locală a identificat victima ca fiind Daria Chipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de doar 28 de ani. Într-un tragic paradox, tânăra lucra chiar la Institutul de combatere a ciumei din Irkutsk. Potrivit publicației ruse „Popoarele de la Baikal”, se suspectează că femeia ar fi contractat forma pulmonară a bolii în urma unui accident de muncă: spargerea unui tub de laborator care conținea periculoasa bacterie.

Gravitatea situației a determinat măsuri drastice. Sursa de presă citată anunță că până la 200 de persoane cu care tânăra ar fi putut intra în contact au fost plasate de urgență în carantină. Deocamdată, Ministerul Sănătății din Rusia păstrează tăcerea și nu a emis nicio declarație oficială cu privire la acest caz, iar informațiile nu au putut fi verificate independent de agenția AFP.

Pericolul ciumei pulmonare

Validarea decesului a venit, însă, de la nivel înalt. Alexei Țidenov, guvernatorul regiunii vecine Buriatia, a confirmat tragedia printr-o postare pe rețelele de socializare, scriind negru pe alb că o femeie din regiunea Irkutsk a „murit de ciumă”.

Ciuma este o boală infecțioasă severă, cauzată de bacteria Yersinia pestis. Dacă forma bubonică este transmisă de obicei prin mușcătura puricilor infectați, ciuma pulmonară este o cu totul altă amenințare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aceasta este extrem de contagioasă, transmițându-se de la om la om prin picături respiratorii (tuse, strănut). Fără un tratament rapid și agresiv cu antibiotice, administrat în primele 24 de ore de la apariția simptomelor, ciuma pulmonară este aproape întotdeauna mortală.