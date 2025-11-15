Sondaj CURS. Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, la egalitate

Alegeri locale 2025
15-11-2025 | 16:01
vot, stampila, alegeri
Inquam Photos / George Calin

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, arată cel mai recent sondaj CURS.

autor
Adrian Popovici

Anca Alexandrescu este cotată cu 15%, în creștere cu cinci puncte procentuale față de sondajul precedent. La distanță de zece procente se află Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli).

Participarea estimată la alegerile din 7 decembrie este ridicată: 57% dintre respondenți spun clar că vor merge la vot, iar 9% se declară foarte probabil participanți. Doar 3% afirmă că nu vor vota.

CURS notează și câțiva candidați noi sau independenți, care obțin între 2% și 5%. Printre ei se remarcă actorul George Burcea, intrat recent în cursă din partea POT, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale.

Citește și
anca alexandrescu
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”

În privința Consiliului General al Municipiului București, primele patru partide sunt apropiate în intențiile de vot: PSD – 22%, USR – 21%, PNL – 19% și AUR – 18%. Restul formațiunilor sunt plasate între 2% și 5%.

Sondajul a fost realizat în perioada 3–14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de bucureșteni, la domiciliul acestora. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sursa:

Etichete: sondaj, alegeri locale, alegeri partiale, alegeri București,

Dată publicare: 15-11-2025 15:39

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”
Alegeri locale 2025
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”

Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal.

George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”
Alegeri locale 2025
George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”

George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28