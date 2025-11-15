Sondaj CURS. Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, la egalitate

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, arată cel mai recent sondaj CURS.

Anca Alexandrescu este cotată cu 15%, în creștere cu cinci puncte procentuale față de sondajul precedent. La distanță de zece procente se află Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli).

CURS

Participarea estimată la alegerile din 7 decembrie este ridicată: 57% dintre respondenți spun clar că vor merge la vot, iar 9% se declară foarte probabil participanți. Doar 3% afirmă că nu vor vota.

CURS notează și câțiva candidați noi sau independenți, care obțin între 2% și 5%. Printre ei se remarcă actorul George Burcea, intrat recent în cursă din partea POT, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale.

În privința Consiliului General al Municipiului București, primele patru partide sunt apropiate în intențiile de vot: PSD – 22%, USR – 21%, PNL – 19% și AUR – 18%. Restul formațiunilor sunt plasate între 2% și 5%.

Sondajul a fost realizat în perioada 3–14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de bucureșteni, la domiciliul acestora. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

CURS

