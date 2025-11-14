Cătălin Drulă propune un sistem de 300 de camere pentru monitorizarea traficului în Bucureşti. Apel la ministrul de Interne

14-11-2025 | 21:25
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă

Cătălin Drulă anunţă că vrea să implementeze un sistem de 300 de camere pentru monitorizarea traficului şi constatarea automată a contravenţiilor, precum trecerea pe roşu, depăşirea vitezei şi folosirea ilegală a benzilor pentru autobuze.

Claudia Alionescu

”Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere şi în punctele negre din oraş şi ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli şi trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice”, a declarat, vineri, Cătălin Drulă, citat într-un comunicat de presă.

Candidatul USR, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, s-a referit la faptul că a trecut o lună de la accidentul tragic din Sectorul 4, zona Apărătorii Patriei, în care o mamă de 35 de ani a murit pe trecerea de pietoni şi face apel la ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu să grăbească operaţionalizarea sistemului procesare a contravenţiilor constatate automat.

Legea a fost adoptată de anul trecut.

Potrivit USR, astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ”ca să asigure siguranţa locuitorilor şi respectarea regulilor”.

