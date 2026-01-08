Proteste ample în Iran după apelul prințului moștenitor din exil. Internetul a fost întrerupt

Oamenii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Acțiunea marchează o nouă escaladare a protestelor care s-au răspândit la nivel național în Republica Islamică. Accesul la internet și liniile telefonice din Iran au fost întrerupte imediat după începerea protestelor.

Protestul a reprezentat primul test pentru a vedea dacă publicul iranian poate fi influențat de prințul moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Demonstrațiile au inclus strigăte de susținere a șahului, ceva ce în trecut putea duce la condamnarea la moarte, dar care acum subliniază furia care alimentează protestele începute din cauza economiei slabe a Iranului.

On the 12th day of the nationwide #IranProtests, the Iranian people once again took to the streets in response to the call from #KingRezaPahlavi, chanting "#JavidShah" and "This is the last battle, Pahlavi will return," as they demanded the restoration of the Pahlavi monarchy. pic.twitter.com/8UY7UwIhpR — Persian God (@RealPersianGod) January 8, 2026

Joi au continuat demonstrațiile care au izbucnit miercuri în orașele și localitățile rurale din Iran. Mai multe piețe și bazaruri s-au închis în semn de sprijin pentru protestatari. Până în prezent, violențele din jurul demonstrațiilor au provocat moartea a cel puțin 41 de persoane, iar peste 2.270 au fost arestate, a declarat Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului din SUA.

Protestele se extind în marile orașe

Creșterea protestelor sporește presiunea asupra guvernului civil al Iranului și asupra liderului suprem al acestuia, ayatollahul Ali Khamenei. CloudFlare, o companie de internet, și grupul de advocacy NetBlocks au raportat întreruperea conexiunii la internet, ambele atribuind-o interferenței guvernului iranian. Încercările de a apela telefoane fixe și mobile din Dubai către Iran nu au putut fi conectate. În trecut, astfel de întreruperi au fost urmate de represiuni intense din partea guvernului.

Între timp, protestele în sine au rămas în mare parte fără lideri. Rămâne neclar cum va afecta apelul lui Pahlavi evoluția demonstrațiilor.

„Lipsa unei alternative viabile a subminat protestele din trecut din Iran. S-ar putea să existe o mie de activiști disidenți iranieni care, dacă ar avea ocazia, ar putea deveni oameni de stat respectați, așa cum a făcut liderul sindical Lech Wałęsa în Polonia la sfârșitul Războiului Rece. Dar până acum, aparatul de securitate iranian i-a arestat, persecutat și exilat pe toți potențialii lideri transformatori ai țării.”, a scris Nate Swanson de la Atlantic Council din Washington, care studiază Iranul.

Mitingurile de joi acasă și în stradă

Pahlavi a chemat la demonstrații joi și vineri, la ora 20:00 locală (16:30 GMT). Când a bătut ora, cartierele din Teheran au izbucnit în scandări, au spus martorii. Scandările includeau „Moarte dictatorului!” și „Moarte Republicii Islamice!” Alții l-au lăudat pe șah, strigând: „Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!” Mii de oameni au ieșit în stradă.

„Mare națiune iraniană, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, ca un front unit, strigați-vă revendicările. Avertizez Republica Islamică, liderul său și Garda Revoluționară că lumea și președintele Donald Trump vă urmăresc cu atenție. Reprimarea poporului nu va rămâne fără răspuns.”, a spus Pahlavi într-o declarație.

Pahlavi avertizează regimul de la Teheran

Pahlavi a spus că va prezenta planuri suplimentare în funcție de răspunsul la apelul său. Sprijinul său pentru Israel și cel primit din partea Israelului au atras critici în trecut, în special după războiul de 12 zile pe care Israelul l-a purtat împotriva Iranului în iunie.

Manifestanții au strigat în sprijinul șahului în cadrul unor demonstrații, dar nu este clar dacă este vorba de sprijin pentru Pahlavi însuși sau de dorința de a reveni la perioada de dinaintea Revoluției Islamice din 1979.

Oficialii iranieni păreau să ia în serios protestele planificate. Ziarul de linie dură Kayhan a publicat un videoclip online în care susținea că forțele de securitate vor folosi drone pentru a-i identifica pe participanți.

Oficialii iranieni nu au recunoscut amploarea protestelor generale, care au izbucnit joi în multe locuri, chiar înainte de demonstrația de la ora 20:00. Cu toate acestea, au existat rapoarte privind oficiali de securitate răniți sau uciși.

As #IranProtests continue today in #Saravan, the people of #Iran are saying, with one voice, that the Islamic Republic is an illegitimate regime. History has proven that appeasement has only ever emboldened dictators. Repeating that failed policy would betray the Iranian people. pic.twitter.com/tLgcqPHuaS — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 23, 2021

Agenția de știri Mizan a sistemului judiciar a raportat că un colonel de poliție a suferit răni mortale în urma unor lovituri cu cuțitul într-un oraș din afara Teheranului, în timp ce agenția de știri semi-oficială Fars a declarat că oameni înarmați au ucis doi membri ai forțelor de securitate și au rănit alți 30 într-un schimb de focuri în orașul Lordegan din provincia Chaharmahal și Bakhtiari.

Un viceguvernator din provincia Khorasan Razavi din Iran a declarat pentru televiziunea de stat iraniană că un atac asupra unei secții de poliție a provocat moartea a cinci persoane miercuri seara în Chenaran, la aproximativ 700 de kilometri (430 mile) nord-est de Teheran. Joi seara, Garda Revoluționară a anunțat că doi membri ai forțelor sale au fost uciși în Kermanshah.

Iranul analizează amenințarea lui Trump

Iranul s-a confruntat cu valuri de proteste la nivel național în ultimii ani. Pe măsură ce sancțiunile s-au înăsprit și Iranul s-a luptat după războiul de 12 zile, moneda sa, rialul, s-a prăbușit în decembrie, ajungând la 1,4 milioane pentru 1 dolar. Protestele au început la scurt timp după aceea, demonstranții scandând împotriva teocrației iraniene.

Rămâne neclar de ce oficialii iranieni nu au luat încă măsuri mai dure împotriva demonstranților. Trump a avertizat săptămâna trecută că, dacă Teheranul „ucide violent protestatarii pașnici”, America „va veni în ajutorul lor”.

Comentariile lui Trump au atras o nouă mustrare din partea Ministerului de Externe al Iranului.

„Amintind de lunga istorie a intervențiilor criminale ale administrațiilor succesive ale SUA în afacerile interne ale Iranului, Ministerul de Externe consideră că afirmațiile de îngrijorare pentru marea națiune iraniană sunt ipocrite, menite să înșele opinia publică și să acopere numeroasele crime comise împotriva iranienilor”, a declarat acesta.

Dar aceste comentarii nu au împiedicat Departamentul de Stat al SUA să evidențieze pe platforma socială X imagini online care pretind că arată demonstranți lipind autocolante cu numele lui Trump pe străzi sau aruncând orezul subvenționat de guvern.

„Când prețurile sunt atât de mari încât nici consumatorii nu își permit să cumpere, nici fermierii nu își permit să vândă, toată lumea pierde. Nu contează dacă acest orez este aruncat.”, a declarat Departamentul de Stat într-un mesaj.

Între timp, laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, rămâne încarcerată de autorități după arestarea sa din decembrie.

„Din 28 decembrie 2025, poporul iranian a ieșit în stradă, la fel cum a făcut-o în 2009 și 2019. De fiecare dată, au fost formulate aceleași cereri: sfârșitul Republicii Islamice, sfârșitul acestui regim patriarhal, dictatorial și religios, sfârșitul clerului, sfârșitul regimului mullahilor.”, a declarat fiul ei, Ali Rahmani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













