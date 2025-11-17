Drulă exclude orice retragere și atacă „sondajele falsificate” ale PNL: „Singurul sondaj real e la urne”

Alegeri locale 2025
17-11-2025 | 20:03
Catalin Drula
Agerpres

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga.

autor
Vlad Dobrea

El a mai afirmat, despre contracandidatul său de la PNL, CIprian Ciucu, că anul trecut era şef de campanie al liderului PNL Nicolae Ciucă şi ”împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General, că sunt pe cale să câştige alegerile” iar el nu vrea să facă apel la trecut.

”Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig. Eu am încredere în proiectul pe care îl avem, merg cu inima deschisă şi cu capul sus în faţa alegătorilor. Există o susţinere enormă şi un entuziasm pentru acest proiect şi sunt convins că vom câştiga”, a declarat candidatul USR, la Digi24.

Cătălin Drulă a exclus total o retragere din cursa electorală. ”Da, absolut. Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el.

Drulă a fost întrebat şi dacă ar fi oportun ca unul dintre ceilalţi doi candidaţi să se retragă. ”Eu nu permit să spun asta, pentru că cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi ( Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, nr) doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici. Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi. Dar până atunci eu cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri”, a menţionat Cătălin Drulă.

Citește și
ana ciceala
Ultima zi de înscrieri pentru șefia Primăriei Capitalei. Alianțe noi și diferențe de sub 2% în sondaje

Potrivit lui Drulă, ”această ţară a trecut anul trecut printr-o trauma, a anulării unor alegeri, iar indiferent cum ne raportăm la acel moment, este un moment traumatic pentru democraţie”.

”Normalitatea democraţiei către care tindem este să avem alegeri în care oamenii să voteze şi cel care ia cel mai multe voturi în acest sistem, cum votăm într-un singur tur, să meargă mai departe şi să-şi pună planul în aplicare. Aceste discuţii ne-au otrăvit întreg anul trecut. Mi-aduc aminte, apeluri, domnul Ciucă era cât pe ce să câştige alegerile, trebuia toată lumea să se dea din faţa lui. Domnul Ciucu era şef de campanie al domnului Ciucă şi împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General Ciucă, că sunt pe cale să câştige alegerile. Eu nu vreau să facă apel la trecut şi mă interesează mai puţin să vorbim despre persoane, deşi cred că mai multă decenţă nu ar stricat şi vreau să vorbim despre proiecte. Îi aştept aici, la dezbateri despre bugete, despre urbanism, despre un singur oraş, nu şapte oraşe fragmentate, despre cum ar putea orice fel de primar să facă vreun pic de treabă în Capitală”, a menţionat Cătălin Drulă.

Sursa: News.ro

Etichete: catalin drula, alegeri, primaria capitalei, cursa, sondaj,

Dată publicare: 17-11-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Ultima zi de înscrieri pentru șefia Primăriei Capitalei. Alianțe noi și diferențe de sub 2% în sondaje
Alegeri locale 2025
Ultima zi de înscrieri pentru șefia Primăriei Capitalei. Alianțe noi și diferențe de sub 2% în sondaje

A fost din nou aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru fotoliul de primar al capitalei.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi
Alegeri locale 2025
Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

Recomandări
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28