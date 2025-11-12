Drulă cere unificarea bugetelor sectoarelor: „Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar, poate fi și Bucureștiul”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, la depunerea candidaturii, că prioritatea sa este aplicarea referendumului inițiat de Nicușor Dan privind bugetul Bucureștiului.

Drulă a solicitat tuturor partidelor să urgenteze adoptarea în Parlament a legii pe care bucureștenii au votat-o deja pentru constituirea bugetului unic.

Drulă a anunțat că proiectul de lege care transpune referendumul a primit un aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, cu 34 de voturi din 41 exprimate, și a lansat un apel ferm către forțele politice.

Apel imperativ către contracandidați și partide

„Tocmai am primit avizul de la Consiliul Economic și Social pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureștiului, cu 34 de voturi pentru un aviz favorabil din 41 exprimate. E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureștenilor, având șapte orașe într-unul singur, să revenim la un buget centralizat metropolitan, care să finanțeze prioritățile mari", a afirmat Cătălin Drulă la Biroul Electoral al Circumscripției București.

Candidatul USR a adresat o cerere directă contracandidaților săi: „Acum așteptăm de la Parlament aceeași diligență, așteptăm să se miște toate partidele, toate partidele au candidați în această cursă, contracandidaților mei le cer imperativ să dea telefon la partide, unii sunt șefi de filiale, alții sunt primari, alții sunt în nu știu ce funcție, toți să-și sune partidele care îi susțin și să le spună: hai în Parlament, în procedură de urgență, să votăm legea pe care bucureștenii deja au votat-o la referendum."

Un oraș european condus unitar

Drulă și-a prezentat viziunea pentru un București european, condus dintr-un singur loc, făcând o comparație cu o mare metropolă occidentală: „Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul."

Candidatul a invocat cele două referendumuri votate de bucureșteni – pe buget și pe urbanism – ca fundament pentru „un mandat de reformă reală în București, cu dezvoltarea sistemelor mari ale orașului: termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri."

