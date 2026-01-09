Prințesa Kate împlinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

Prințesa Kate împlinește pe 9 ianuarie 44 de ani. Catherine, Prințesa de Wales, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale familiei regale britanice, cu un parcurs marcat de discreție, influență publică și angajamente caritabile.

Catherine, Prințesa de Wales (născută Catherine Elizabeth „Kate” Middleton) este soția prințului William, Prinț de Wales, fiul cel mare al regelui Charles al III-lea și al prințesei Diana, și moștenitor al tronului britanic.

Origini și educație

Catherine Elizabeth Middleton s-a născut la 9 ianuarie 1982, la Reading (Berkshire), oraș din sudul Marii Britanii. A avut o copilărie fericită alături de mama sa, Carole, fostă stewardesă, și de tatăl ei, Michael, fost dispecer aerian la compania British Airways. Cei doi au devenit antreprenori de succes, fondând compania „Party Pieces”, specializată în vânzarea prin poștă a articolelor festive, de la farfurii de carton la baloane gonflabile.

Catherine are o soră mai mică, Philippa, și un frate mai mic, James.

A urmat cursurile Colegiului Marlborough, iar la vârsta de 19 ani s-a înscris la Universitatea St Andrews din Fife, Scoția, unde a absolvit în 2005, obținând o diplomă în Istoria Artei.

Relația cu prințul William și căsătoria regală

În timpul studiilor universitare, în 2001, l-a cunoscut pe prințul William de Wales, cu care a participat la mai multe cursuri comune. Cei doi au devenit prieteni, iar în 2003 au început o relație romantică, întreruptă temporar în 2007, perioadă în care au rămas apropiați.

Constant în atenția presei, Catherine Middleton a fost remarcată pentru eleganța sa, ținutele ei fiind intens mediatizate la fiecare apariție publică. Începând cu 2005, relația cu prințul William a devenit subiect de interes major, presa speculând frecvent o eventuală căsătorie.

Licențiată în Istoria Artei, Catherine a lucrat o perioadă în domeniul modei, ocupându-se de achiziționarea de accesorii pentru compania londoneză Jigsaw.

Prințul William și Kate Middleton s-au logodit în octombrie 2010, în timpul unei vacanțe private în Kenya, iar logodna a fost anunțată oficial la 16 noiembrie 2010. Cu acordul reginei Elisabeta a II-a, cei doi s-au căsătorit la 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey.

Cu puțin timp înainte de nuntă, Catherine a primit titlul de Ducesă de Cambridge, conform tradiției regale.

Familie, influență publică și activitate caritabilă

Primul copil al cuplului, prințul George Alexander Louis de Cambridge, s-a născut la 22 iulie 2013 și este al doilea în linia de succesiune la tronul britanic. La 2 mai 2015, Catherine a adus pe lume o fiică, prințesa Charlotte Elizabeth Diana, iar la 23 aprilie 2018 s-a născut cel de-al treilea copil, prințul Louis Arthur Charles. Familia locuiește oficial la Palatul Kensington.

După căsătorie, ducesa și-a asumat numeroase îndatoriri regale și deține patronajul a peste 20 de organizații caritabile și militare, inclusiv Action for Children, SportsAid și National Portrait Gallery. Activitatea sa se concentrează pe sprijinirea copiilor mici, sănătatea mintală și promovarea artei.

În 2016, Catherine a lansat, alături de prințul William și prințul Harry, campania de conștientizare a sănătății mintale „Heads Together”. În timpul pandemiei de COVID-19, ducele și ducesa au folosit Fundația Regală pentru a sprijini personalul din prima linie și familiile afectate de criza sanitară.

Diagnosticul din 2024

În anul 2024, Catherine, în vârstă de 42 de ani, a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Prințesa de Wales a primit diagnosticul în luna februarie, la aproximativ o lună după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale.

Kate a petrecut aproape două săptămâni în spital, iar prima sa apariție publică a avut loc abia două luni mai târziu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













