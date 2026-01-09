Trump anunță atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. ”Este foarte, foarte trist să vezi ce se întâmplă în Mexic”

Stiri externe
09-01-2026 | 07:11
soldati sua, soldati americani
Getty

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri "terestre" împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde, scrie AFP.

autor
Cristian Anton

"Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să te uiţi la ce s-a întâmplat în acea ţară", a declarat preşedintele american într-un interviu la Fox News.

Duminică, Donald Trump a chemat Mexicul să "se mobilizeze", după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de droguri şi balanţa comercială.

Preşedintele american a afirmat că a îndemnat-o pe preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care aceasta deja a respins-o în trecut, a spus el.

Sâmbătă, forţele americane i-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de autorităţile americane de "narcoterorism" şi import de "tone de cocaină".

Citește și
trump armata
Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace

SUA nu au dovedit că navele distruse în Caraibe aveau droguri la bord

"Continentul american aparţine popoarelor fiecăreia dintre ţările care îl alcătuiesc", a reacţionat Claudia Sheinbaum după răpirea omologului său venezuelean.

Statele Unite au desfăşurat în vară o importantă forţă militară în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele combaterii traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi oficiali ai Naţiunilor Unite.

Până în prezent, administraţia americană nu a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că aceste nave vizate transportă de fapt droguri.

La sfârşitul lunii decembrie, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus în Venezuela o zonă de ancorare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participarea la traficul de droguri. 

Expert: Trump ne readuce în lumea granițelor teoretice pentru marile puteri. Europa, ultima rămășiță a ordinii bazate pe legi

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, armata sua, atacuri armate, carteluri de droguri, forte terestre,

Dată publicare: 09-01-2026 07:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Donald Trump, declarație arogantă: „Nu am nevoie de dreptul internațional”. „Singurul lucru” care îl poate opri
Stiri externe
Donald Trump, declarație arogantă: „Nu am nevoie de dreptul internațional”. „Singurul lucru” care îl poate opri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat joi publicației New York Times că nu are „nevoie de dreptul internațional”, deoarece acționează în conformitate cu „propria sa moralitate”.

Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace
Stiri externe
Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace

Senatul american a adoptat joi o rezoluție cu caracter simbolic prin care îi solicită președintelui Donald Trump să nu inițieze noi acțiuni împotriva Venezuelei fără aprobarea prealabilă a Congresului.

Trump s-a „sucit”. Liderul de la Casa Albă l-a invitat pe preşedintele Columbiei la Washington, după ce l-a amenințat
Stiri externe
Trump s-a „sucit”. Liderul de la Casa Albă l-a invitat pe preşedintele Columbiei la Washington, după ce l-a amenințat

La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se fac pregătiri pentru ca preşedintele ţării, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă.

Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani
Stiri externe
Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani

Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters.

Trump vrea să majoreze cu 50% bugetul apărării: să ajungă la 1,5 miliarde de dolari în 2027. „Pentru binele ţării noastre”
Stiri externe
Trump vrea să majoreze cu 50% bugetul apărării: să ajungă la 1,5 miliarde de dolari în 2027. „Pentru binele ţării noastre”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că, în urma discuțiilor cu senatori și alți lideri politici americani, s-a ajuns la concluzia că bugetul apărării pentru 2027 ar trebui să ajungă la 1,5 trilioane de dolari, cu 50% mai mare decât cel actual.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii
Stiri actuale
Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii

Jumătate de țară este sub un strat consistent de zăpadă. Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate
Stiri externe
Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Locuitorii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59