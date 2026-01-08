The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați

Marea Britanie și Franța iau în considerare trimiterea a până la 15.000 de soldați în Ucraina în cazul în care se ajunge la un acord de pace. Însă, aceste cifre sunt mult mai mici decât planurile discutate anterior de liderii UE din „Coaliția de Voință”.

Inițial, Londra luase în considerare desfășurarea a până la 10.000 de soldați britanici ca parte a unei forțe combinate de aproximativ 64.000 de soldați, dar capacitățile actuale ale armatei au făcut ca acest scenariu să fie nerealist.

Potrivit surselor militare, contribuția reală a Regatului Unit ar putea fi mai mică de 7.500 de soldați, ceea ce este deja considerat o povară semnificativă, având în vedere că armata regulată a țării cuprinde aproximativ 71.000 de personal instruit.

Rolul Franței și poziția Germaniei

Franța rămâne singura țară, în afară de Regatul Unit, care și-a exprimat public disponibilitatea de a-și desfășura trupele direct în Ucraina.

Se preconizează că unitățile franceze vor completa contingentul total, fiind planificate desfășurări în regiunile vestice ale țării, departe de liniile frontului.

Mai multe surse notează că chiar și cifra de 15.000 de soldați pare optimistă.

Germania, la rândul său, ia în considerare desfășurarea de forțe în apropierea Ucrainei, în special în Polonia sau România, ceea ce i-ar permite să contribuie la securitate fără o prezență directă în interiorul țării, notează publicația The Times, citată de RBC Ukraine.

Formatul și obiectivele misiunii

În funcție de rezultatul negocierilor de pace, dimensiunea și formatul misiunii ar putea suferi modificări. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat anterior că câteva mii de soldați francezi ar putea fi trimiși în Ucraina ca forță de menținere a păcii.

Conform planului discutat, forțele britanice și franceze s-ar concentra pe instruirea armatei ucrainene și supravegherea creării de facilități sigure pentru depozitarea armelor și echipamentelor militare destinate sprijinirii apărării țării.

Evaluarea riscurilor

Britanicii consideră că Rusia nu va încălca acordul de încetare a focului mediat de Donald Trump, de teama unor posibile represalii din partea SUA.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, după o reuniune a „Coaliției de Voință” să acționeze la Paris, a exclus trimiterea de trupe italiene ca parte a potențialelor garanții de securitate pentru Ucraina. Roma continuă să sprijine securitatea Ucrainei, dar fără a-și desfășura forțele pe teritoriul ucrainean.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a raportat, de asemenea, că SUA și-au exprimat pentru prima dată disponibilitatea de a lua în considerare acordarea de garanții de securitate Ucrainei, care ar putea include prezența trupelor americane pe teritoriul ucrainean.

