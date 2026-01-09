Patru morți și 10 răniți într-un atac cu rachete în Kiev. Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice

Rusia a lansat joi noaptea un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane la Kiev și lovind infrastructura din vest cu o rachetă balistică, au anunțat autoritățile, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime” şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus, scrie CNN.

Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest” al Forţelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. S-a adăugat că tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale.

O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Unul dintre puţinele proiectile capabile să atingă astfel de viteze este racheta rusă Oreshnik, despre care Putin s-a lăudat că zboară cu viteza de Mach 10. Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreshnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024.

Drone și panică în Kiev, orașul în beznă

La Kiev, un reporter CNN a declarat că atacul a început în jurul miezului nopţii, cu multiple lovituri ale dronelor asupra clădirilor rezidenţiale.

Mari părţi ale oraşului au fost cufundate în întuneric, în timp ce o ceaţă densă s-a aşternut peste străzi şi temperaturile au scăzut la -5 grade Celsius.

Patru persoane au fost ucise şi alte 10 rănite în atac, potrivit primarului oraşului, Vitali Klitschko, care a declarat că „infrastructura critică” a fost, de asemenea, avariată.

Nu există „informaţii” despre victime în urma atacului cu rachete asupra oraşului Lviv, a scris primarul Andrii Sadovii pe Telegram. „Facilităţile civile şi clădirile rezidenţiale din oraş nu au fost afectate”, a spus el.

În ultimele săptămâni, Rusia a bombardat infrastructura energetică a Ucrainei cu drone şi rachete, o tactică folosită şi în iernile anterioare. Atacurile au lăsat zeci de mii de oameni din toată ţara fără energie electrică sau încălzire, în condiţiile temperaturilor scăzute din timpul iernii. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că scopul acestor atacuri este „de a crea haos şi de a exercita presiune psihologică asupra populaţiei”.

Alertă de securitate emisă de Ambasada SUA

Rapoartele au apărut la câteva ore după ce Ambasada SUA în Ucraina a declarat că a „primit informaţii privind un atac aerian potenţial semnificativ care ar putea avea loc în orice moment în următoarele câteva zile”.

Atacurile au loc în contextul în care Rusia şi-a reafirmat joi poziţia de a declara forţele occidentale din Ucraina „ţinte legitime”, la câteva zile după ce Franţa şi Marea Britanie s-au angajat să trimită trupe acolo în cazul unui acord de pace. Rusia se opune de mult timp prezenţei oricăror trupe occidentale în Ucraina.

Miercuri, forţele armate ale Statelor Unite au abordat şi confiscat un petrolier sub pavilion rus în Oceanul Atlantic, după o urmărire de câteva săptămâni în marea liberă, care a escaladat tensiunile cu Moscova şi a exercitat o presiune suplimentară asupra aliatului său, Venezuela.

Rusia a condamnat confiscarea, ministerul transporturilor susţinând că „niciun stat nu are dreptul să folosească forţa împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicţiile altor naţiuni” în conformitate cu Convenţia ONU din 1982 privind dreptul mării, un tratat pe care SUA nu l-au semnat.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a comentat încă evoluţiile legate de petrolier, pe care SUA l-au sancţionat anterior pentru transportul ilegal de petrol iranian.

