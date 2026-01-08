Diferențele între regiuni se văd și la cumpărături. Ce pun cel mai des în coșuri oltenii, muntenii, ardelenii și moldovenii

08-01-2026 | 20:56
Românii sunt tot mai atenți la cumpărături. În fața prețurilor crescute, aleg mai puțină carne proaspătă, mai multe mezeluri și conserve, multă pâine și produse gata de consum.

Larisa Antal

O analiză făcută pe baza a 150 de milioane de bonuri emise în decembrie în supermaketuri, arată diferențe mari de comportament între regiuni.

Corespondent PROTV: Deși este luna fripturilor, în decembrie, cumpărăturile de carne din supermarketuri au fost dominate de mezeluri ambalate și conserve. Aproape jumătate dintre cumpărătorii de carne au ales aceste produse rapide. Carnea de porc, în schimb, a ajuns în doar 26% dintre coșuri, însă în multe zone oamenii încă taie porcul acasă sau iau carne din vecini”.

Dacă ne uităm mai atent, diferențele regionale sunt semnificative.

Oltenia se impune cu aproape o treime din vânzările de carne de porc din decembrie, tendință puternică și în sud și sud-vest. La celălalt capăt, Bucureștiul cumpără cel mai puțin porc, dar compensează cu mezeluri ambalate, găsim aici 30% din vânzările naționale, și stă bine la pește. În Nord-Est, preferințele merg spre conserve și pește, în ton cu tradițiile moldovenești, unde borșul de pește și saramura sunt la ele acasă.

Diferențele regionale se văd clar și la vânzările de pâine. Oltenia conduce detașat, urmată îndeaproape de Muntenia. Aici panificația domină coșul de cumpărături și ajunge la aproape o cincime din totalul achizițiilor din decembrie. În schimb, cei din centrul, vestul și nord-vestul țării şi au cumpărat pâinea mai mult din brutării locale sau au făcut acasă.

În ceea ce privește celelalte produse, coșurile se diversifică. În Nord-Vest găsim cea mai mare pondere de băuturi carbogazoase. Nord-estul, în schimb, este lider național la vânzările de ciocolată și devine astfel regiunea cu cel mai puternic apetit pentru dulce din România. Cei din vest au făcut cumpărături mai sănătoase, aici legumele s-au vândut mai bine decât în oricare altă regiune, iar Oltenia este lider absolut la vânzările de iaurturi și lactate fermentate, dar și la ingrediente pentru desert.

Întoarcerea la produse de bază

Dan Marc, reprezentantul companiei de cercetare de piață: Se observă că România merge pe două coșuri de cumpărături. A mers în decembrie pe un coș în care cumpărăturile au fost de conveniență, au cumpărat produse care erau foarte ușor de gătit și de pus pe masă. Iar al doilea coș pe care l-am observat este un coș care ține mai mult de urbanul mic și de rural, care se uită foarte mult la baza alimentară, adică la produse vrac, carne de porc, ulei, zahăr.”

Bogdan Belciu, economist: Diferențele țin de puterea de cumpărare și țin într-o măsură ceva mai mică de preferințele locale de consum. În zonele mai bogate s-a văzut o reducere mai mică la consumul discreționar, în zonele mai sărace oamenii s-au orientat mult mai pregnant către strictă necesitate. Unii oameni gătesc mai mult acasă și atunci cumpără produse care sunt ingrediente pentru diverse preparate, în alte zone cumpără produse direct preparate”.

Pe de altă parte, luna decembrie a fost dominată de oferte în magazine. Din totalul produselor analizate, 40% au fost la reducere.

