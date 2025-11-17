Ciprian Ciucu: „Sunt ușor în față, alături de Băluță, la 25-26%. După care, din păcate, urmează doamna Alexandrescu”

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că sondajele de opinie care îl arată la un scor electoral foarte apropiat de cel al candidatului USR, Cătălin Drulă, sunt false.

Ciucu afirmă că „sondajele reale” arată că el şi candidatul PSD, Daniel Băluţă, sunt pe primele două locuri în preferinţele bucureştenilor, iar pe locul al treilea se află Anca Alexandrescu.

„S-au măsluit cifrele”, spune Ciucu

„Cum, necum, informaţiile circulă, iar eu am datele reale ale sondajelor care au fost date în această săptămână, şi vă zic cu mâna pe suflet: au măsluit cu marja, ca să fie foarte, foarte clar. S-a încercat ca eu să fiu cumva îngrădit şi ţinut la acelaşi nivel cu Cătălin Drulă tocmai pentru ca noi să intrăm într-o astfel de competiţie şi, cumva, să ne anulăm reciproc, eu cu Cătălin Drulă.

Deci sondajele reale, aşa cum le-am văzut eu pe cifrele lor şi aşa cum reies şi din cercetările noastre, care sunt asumate – că una e când o cercetare e asumată şi alta este când e plătită aşa, din neant, şi neasumată – deci pe datele pe care le am în acest moment sunt desprins puţin în faţă, sunt împreună cu Daniel Băluţă, principalul meu competitor, undeva la 25-26%. Unii spun că eu aş fi în faţă, după care, din păcate, urmează doamna Alexandrescu, iar domnul Drulă este mai jos”, a afirmat Ciprian Ciucu, luni seară, la Euronews România.

Ciucu acuză „o strategie” înainte de alegeri

El a spus că încadrarea sa în sondajele de opinie care îl „ţin în acelaşi pluton” cu Cătălin Drulă este „o strategie” aplicată în ultimele două săptămâni.

„Aştept şi alte sondaje, făcute, de exemplu, de o casă care nu a ratat cu 20 de procente la un exit poll. Când pe mine mă dai la 50% într-un exit poll şi eu câştig cu 73%, păi scuză-mă, dar ai probleme foarte mari metodologice”, a adăugat Ciprian Ciucu.

