Drulă: Plec din cauza unui premier iresponsabil. Da, Florine, s-a terminat. Te agăţi de putere, România nu te mai vrea

Agerpres

Ministrul demisionar al Transporturilor Cătălin Drulă a afirmat că pleacă din fruntea ministerului din cauza unui premier "iresponsabil" şi "incapabil să înţeleagă" ce înseamnă conducerea unui guvern, scrie News.ro.

Drulă i-a transmis un mesaj premierului: "Da, Florine, s-a terminat. Te agăţi de putere, dar România nu te mai vrea".

"În această dimineaţă mi-am depus demisia din funcţia de ministru al Transporturilor şi Infrastructurii. Plec astăzi de la un minister la care am muncit zi şi noapte cu pasiune pentru infrastructura României. Plec din cauza unui premier iresponsabil şi incapabil să înţeleagă ce înseamnă conducerea unui guvern, un premier despre care am spus odată că e un zombie politic şi care nu înţelege că e terminat politic. Da, Florine, s-a terminat. Te agăţi de putere, dar România nu te mai vrea”, a afirmat Cătălin Drulă, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că şi-a făcut treaba cu pasiune până când nu a mai putut din cauza unui premier "toxic".

"Am venit aici din pasiune şi mai ales cu pasiune şi am făcut treabă până în ultimul moment, până când nu s-a mai putut din cauza unui şef de guvern toxic pentru România. Închei acest mandat, acest mandat cu fruntea sus şi cu mândria de tot ceea ce am realizat alături de echipa mea”, a mai transmis Cătălin Drulă.