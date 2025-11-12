Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Cursa pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă. Candidatul USR Cătălin Drulă a fost primul care şi-a depus dosarul de semnături la Biroul Electoral.

În urma lui a ajuns și Vlad Alexandru Zidaru, devenit celebru pe TikTok sub numele Makaveli. Cel mai recent sondaj de opinie arată că se va da o luptă strânsă între candidații PSD, PNL și USR.

Cu zeci de susținători alături, Cătălin Drulă s-a înscris oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. A strâns peste 33.000 de semnături. Dacă iese primar, Drulă promite că desființează sectoarele.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București: „Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul. Gata cu toată prostia asta cu sectoarele, cu mafiile imobiliare mufate! Facem treabă pentru București.”

Imediat ce susținătorii lui Drulă s-au retras, a venit rândul fanilor lui Vlad Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online ca Makaveli.

Candidează deși are mai multe dosare penale, iar numele său apare inclusiv în cel al anulării alegerilor prezidențiale, după ce a fost plătit de Bogdan Peșchir pentru promovarea lui Călin Georgescu pe platforma TikTok. Fostul consilier al europarlamentarei Diana Șoșoacă spune că a convins, cu o muncă asiduă, 27.000 de bucureșteni să-i susțină candidatura.

Reporter: Ne puteți spune ce vă recomandă?

Vlad Alexandru Zidaru, candidat independent la Primăria București: „În primul rând nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor. București nu înseamnă numai Magheru. E și Ferentari, Rahova, Prelungirea Ghencea.”

Un sondaj Avangarde arată o luptă strânsa pentru Capitală. Candidatul PSD Daniel Băluță este pe primul loc, cu 24 de procente, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 21 și de cel al USR, Cătălin Drulă, cu 20%. Cercetarea a fost realizată în perioada 2-7 noiembrie, pe un eșantion de 1.080 de persoane chestionate față-n față. Marja de eroare este de +/- 3,2%.

