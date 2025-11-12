Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Alegeri locale 2024
12-11-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

Cursa pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă. Candidatul USR Cătălin Drulă a fost primul care şi-a depus dosarul de semnături la Biroul Electoral.

autor
Constantin Toma

În urma lui a ajuns și Vlad Alexandru Zidaru, devenit celebru pe TikTok sub numele Makaveli. Cel mai recent sondaj de opinie arată că se va da o luptă strânsă între candidații PSD, PNL și USR.

Cu zeci de susținători alături, Cătălin Drulă s-a înscris oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. A strâns peste 33.000 de semnături. Dacă iese primar, Drulă promite că desființează sectoarele.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București: Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul. Gata cu toată prostia asta cu sectoarele, cu mafiile imobiliare mufate! Facem treabă pentru București.”

Imediat ce susținătorii lui Drulă s-au retras, a venit rândul fanilor lui Vlad Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online ca Makaveli.

Citește și
catalin drula
Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Candidează deși are mai multe dosare penale, iar numele său apare inclusiv în cel al anulării alegerilor prezidențiale, după ce a fost plătit de Bogdan Peșchir pentru promovarea lui Călin Georgescu pe platforma TikTok. Fostul consilier al europarlamentarei Diana Șoșoacă spune că a convins, cu o muncă asiduă, 27.000 de bucureșteni să-i susțină candidatura.

Reporter: Ne puteți spune ce vă recomandă?

Vlad Alexandru Zidaru, candidat independent la Primăria București: În primul rând nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor. București nu înseamnă numai Magheru. E și Ferentari, Rahova, Prelungirea Ghencea.

Un sondaj Avangarde arată o luptă strânsa pentru Capitală. Candidatul PSD Daniel Băluță este pe primul loc, cu 24 de procente, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 21 și de cel al USR, Cătălin Drulă, cu 20%. Cercetarea a fost realizată în perioada 2-7 noiembrie, pe un eșantion de 1.080 de persoane chestionate față-n față. Marja de eroare este de +/- 3,2%.

Sursa: Pro TV

Etichete: primaria capitalei,

Dată publicare: 12-11-2025 19:52

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Drulă cere unificarea bugetelor sectoarelor: „Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar, poate fi și Bucureștiul”
Stiri actuale
Drulă cere unificarea bugetelor sectoarelor: „Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar, poate fi și Bucureștiul”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, la depunerea candidaturii, că prioritatea sa este aplicarea referendumului inițiat de Nicușor Dan privind bugetul Bucureștiului.

Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral al Circumscripţiei municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură la alegerile din 7 decembrie.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie de fake news: ”Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani”
Stiri Politice
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie de fake news: ”Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză o campanie de fake news împotriva sa, declanșată de ”mafiile PSD și AUR”, care ”bagă mulți bani” pentru a ”reveni la conducerea acestui oraș”.

Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații
Stiri Politice
Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații

Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei lupta pentru voturi s-a dezlănțuit în mediul online.

Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok drept Makaveli, a fost citat în calitate de martor într-un alt dosar, de șantaj
Stiri actuale
Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok drept Makaveli, a fost citat în calitate de martor într-un alt dosar, de șantaj

Alexandru Zidaru, cunoscut pe rețeaua TikTok drept Makaveli, a fost chemat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din București ca să dea explicații despre o presupusă faptă de șantaj.

Recomandări
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28