Lasconi anunță conducerea USR că este dispusă să renunțe la europarlamentare, din cauza scandalului privind comunitatea LGBT

Decizia ei vine după ce a fost criticată pe rețelele de socializare de membri ai USR și de internauți că a votat „DA” la Referendumul pentru familie din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris ea pe Facebook.

Ea spune că are prieteni gay și că îi admiră și îi susține, dar și că ea crede „în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care fac parte. Ne diferențiază însă nuanțele”.

„Acestea fiind zise, eu nu mă agăț de funcții și liste. Pur și simplu muncesc cu drag pentru țara pe care o iubesc, pentru câmpulungeni, pentru România pe care ne-o dorim cu toții. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Atât. Eu îmi continui treaba de primar”, a mai scris Elena Laconi pe Facebook.

Criticată de propria fiică

Fiica Elenei Lasconi, Oana, a reacţionat dur pe Instagram după ce mama sa a afirmat că a votat ”DA” la referendumul pentru familia tradiţională, tânăra declarându-se dezgustată şi anunţând că „această discriminare jegoasă” nu are loc la ea în familie şi din acest motiv nu o mai susţine pe mama sa niciun punct de vedere.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. (...) Sunt în şoc şi absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat DA la referendumul Coliţiei pentru Familie pentru a susţine aşa-zisa familie tradiţională. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiică a ei. (...) Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susţinut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva niciodată. (...) Mă doare sufletul. Nu susţin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidenţiale, deşi ştiu că este favorita multora. (...) Sufăr foarte mult şi nu-mi vine să cred. Consider că dacă esşti creştin şi crezi în legea iubirii +, ar trebui să lupţi pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să îşi aleagă calea şi să-şi poată forma o viaţă fericită şi liniştită”, afirmă fiica Elenei Lasconi.

Drulă susține că i-a zis lui Lasconi să se retragă

Cătălin Drulă, președintele USR, a spus că a avut o discuție cu Elena Lasconi și i-a cerut să se retragă din campania pentru europarlamentare.

„Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație”, a scris el pe Facebook.

