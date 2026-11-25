Generează rezumat cu AI

În 2025, acestea au ajuns la aproximativ 9,39 milioane de euro, față de 1,28 milioane de euro în 2010. În aceeași perioadă, a crescut și numărul beneficiarilor, iar autoritățile germane încearcă să identifice eventualele fraude prin care unele persoane ar obține ilegal bani publici, conform unei analize publicate de cotidianul german Kölner Stadt-Anzeiger.

Materialul atrage atenția și asupra situației unor comunități din România, unde nivelul de trai s-ar fi îmbunătățit în ultimii ani pe fondul banilor primiți din Germania.

Un exemplu este localitatea Bărbulești, din România, unde viceprimarul Zobar-Marian Cutitaru vorbește despre alocațiile pentru copii acordate de statul german. Potrivit acestuia, biroul său eliberează între 20 și 30 de certificate necesare pentru obținerea acestor beneficii în fiecare lună.

„Este ca o comoară pentru țara noastră și pentru copiii noștri din România”, afirmă viceprimarul.

Reportajul descrie și schimbările vizibile în unele localități din apropierea Bucureștiului: în locul caselor modeste și al căruțelor trase de cai au apărut vile spațioase și mașini de lux, unele cu numere de înmatriculare germane.

Aproape 9,4 milioane de euro, ajutoare sociale pentru românii din Köln în 2025

Datele Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania arată că plățile pentru beneficiarii români ai venitului minim garantat au crescut de aproximativ 7,3 ori în Köln, în intervalul 2010–2025.

Dacă în 2010 suma totală era de aproximativ 1,28 milioane de euro, în 2025 aceasta ajunsese la 9,39 milioane de euro. Și numărul beneficiarilor a crescut semnificativ: de la o medie de aproximativ 210 persoane pe an, în 2010, la 1.074 de persoane în 2025, adică de aproximativ cinci ori mai mult.

Statisticile disponibile fac însă diferența doar în funcție de cetățenie. Autoritățile nu înregistrează apartenența etnică a beneficiarilor, astfel că nu se poate stabili câți dintre aceștia aparțin comunității rome.

Pe lângă venitul minim garantat, cetățenii români au primit și bani prin sistemul german de alocații pentru copii. În Köln, în 2025, aceste plăți, care includ alocațiile obișnuite și suplimentele destinate copiilor, au însumat aproximativ 4,46 milioane de euro. În 2016, valoarea lor era de 2,63 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 69%.

Autoritățile nu au făcut public numărul familiilor și al copiilor pentru care au fost acordate aceste sume.

Există și alte forme de sprijin financiar, precum ajutorul pentru plata chiriei, ajutoarele pentru persoanele cu venituri insuficiente sau sprijinul acordat copiilor din familii cu posibilități reduse pentru rechizite, excursii școlare, masa de prânz și meditații.

Cu toate acestea, administrația din Köln spune că nu poate furniza o situație completă a acestor cheltuieli în funcție de naționalitatea beneficiarilor. Un purtător de cuvânt al municipalității a explicat că sistemele informatice nu permit realizarea unor astfel de analize pentru toate categoriile de ajutoare sociale.

Cum ajung cetățenii români să primească ajutoare sociale în Germania

Creșterea sumelor este pusă în legătură cu libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană, care le permite cetățenilor europeni să se stabilească și să muncească într-un alt stat membru. În anumite condiții, persoanele ale căror venituri nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de trai pot solicita și sprijin financiar din partea statului respectiv.

Sistemul este însă vulnerabil și la abuzuri, iar autoritățile germane investighează tot mai multe cazuri în care beneficiile sociale ar fi obținute prin informații false sau angajări fictive.

Printre metodele investigate se numără încheierea unor contracte de muncă doar pe hârtie, declararea unor adrese la care beneficiarii nu locuiesc în realitate și perceperea unor chirii foarte mari pentru apartamente aflate în condiții precare. În unele cazuri, locurile de muncă fictive ar fi folosite pentru a îndeplini condițiile necesare obținerii ajutoarelor sociale. De pe urma acestor scheme ar profita și intermediarii sau proprietarii imobilelor.

În martie 2026, autoritățile au verificat aproximativ 250 de imobile din 12 orașe ale landului Renania de Nord-Westfalia. În aceste clădiri locuiau și cetățeni ai Uniunii Europene care beneficiau de sume importante din sistemul german de asistență socială.

Ministrul Afacerilor Sociale din Renania de Nord-Westfalia, Karl-Josef Laumann, a atras atenția că unele persoane care ajung în astfel de situații ar putea fi, la rândul lor, victime ale intermediarilor care le-au adus în Germania și ulterior le-au exploatat.

Pentru a combate fraudele, Köln participă și la proiectul-pilot „Missimo”, în cadrul căruia administrația locală, serviciul pentru alocații familiale, poliția și agenția pentru ocuparea forței de muncă fac schimb de informații. Unul dintre obiective este identificarea cazurilor în care alocațiile pentru copii sunt obținute în mod fraudulos.

Gelsenkirchen verifică dacă locurile de muncă sunt reale

Un exemplu de abordare mai strictă în combaterea fraudelor vine din Gelsenkirchen, un alt oraș din landul Renania de Nord-Westfalia. Acolo, autoritățile nu se limitează la verificarea contractelor de muncă suspecte, ci analizează și dacă activitatea desfășurată este suficient de consistentă pentru ca persoana respectivă să poată beneficia de dreptul de ședere și de sprijinul financiar prevăzut de legislația europeană.

Administrația locală susține că trebuie să existe o activitate economică reală, nu doar una formală, nesemnificativă sau desfășurată doar pentru obținerea unor beneficii sociale.

O atenție deosebită este acordată situațiilor în care o persoană declară că are un loc de muncă cu foarte puține ore, dar solicită ajutoare pentru întreținerea unei familii numeroase. Autoritățile verifică dacă veniturile obținute sunt proporționale cu nevoile familiei și dacă persoana contribuie efectiv la întreținerea acesteia.

Administrația din Gelsenkirchen folosește ca reper o contribuție de aproximativ o treime din cheltuielile de trai ale familiei. Aceasta nu este însă o condiție prevăzută în legislația europeană, ci un criteriu de evaluare aplicat de autoritățile locale.

„Un loc de muncă cu câteva ore pe săptămână nu este suficient, de exemplu, pentru întreținerea unei familii cu opt persoane. Nu acceptăm o asemenea situație”, a declarat un reprezentant al administrației locale.

Verificări comune ale poliției și autorităților sociale

Controalele din Gelsenkirchen nu se limitează la analiza documentelor. Agenția pentru ocuparea forței de muncă, serviciul pentru alocații familiale, poliția, vama, autoritățile responsabile de locuințe și serviciile de imigrare colaborează pentru identificarea eventualelor nereguli.

Potrivit administrației locale, o echipă comună de control desfășoară verificări, de regulă, în fiecare săptămână. Inspectorii urmăresc inclusiv dacă persoanele declarate la o anumită adresă locuiesc efectiv acolo și dacă locurile de muncă menționate în documente există în realitate.

În situațiile în care serviciul de imigrare constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea dreptului la liberă circulație, acesta poate retrage acest drept.