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Demersul vine pe fondul intensificării incidentelor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. De la începutul acestui an, România a înregistrat 39 de incursiuni neautorizate ale dronelor, față de numai nouă în întregul an 2025, relatează publicația militară americană Stars and Stripes.

O echipă de specialiști ai Comandamentului Armatei SUA pentru Europa și Africa (USAREUR-AF) s-a aflat în România în perioada 19-23 noiembrie, pentru a sprijini Forțele Terestre Române să pună în aplicare Inițiativa NATO de descurajare pe flancul estic (Eastern Flank Deterrence Initiative – EFDi), potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Inițiativa urmărește să îmbunătățească apărarea statelor aliate prin utilizarea coordonată a echipamentelor de supraveghere și a sistemelor de apărare, pentru a răspunde mai eficient amenințărilor aeriene, terestre și maritime.

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