Potrivit acestora, Forțele Armate Germane au decis să facă acest lucru „pentru a nu-l provoca pe Putin”.

„Imaginile cu tancuri germane care se deplasează spre țările baltice, în apropierea graniței cu Belarus, ar fi un cadou propagandistic pentru Putin”, au sugerat sursele publicației.

Ministerul Apărării din Germania a declarat că „schimbarea modului de transport nu este ceva neobișnuit și trebuie practicată, deoarece trebuie să fie posibilă și în cazul unei amenințări reale”.

Exercițiul Grand Eagle 26 se desfășoară în perioada 6 noiembrie - 3 decembrie.

Până la sfârșitul anului 2027, Germania intenționează să desfășoare în Lituania o brigadă blindată, formată din 5.000 de soldați germani și 2.000 de unități de echipament militar, inclusiv zeci de tancuri.

Germania și-a mărit drastic cheltuielile pentru apărare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, alocând sute de miliarde de euro în acest scop.