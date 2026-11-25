Un bărbat și fiul său au petrecut opt ani construind o replică a celebrei mașini Lancia Stratos într-un container maritim
O idee care părea desprinsă dintr-un vis a devenit un proiect de familie dus la bun sfârșit după opt ani de muncă.
Sursa: Auto Bild
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Nathan Kennedy și tatăl său au construit de la zero o replică funcțională a celebrului Lancia Stratos, unul dintre cele mai cunoscute modele din istoria raliurilor. Cei doi au lucrat la mașină într-un container maritim transformat în atelier, unde au confecționat și asamblat manual numeroase componente, potrivit AutoBild.
Totul a început când Nathan avea doar 14 ani. După ce a urmărit un episod al emisiunii britanice „Top Gear”, în care era asamblat un Caterham Seven dintr-un kit, adolescentul și tatăl său au decis să încerce ceva mult mai ambițios: să construiască propria mașină sport, inspirată de legendarul Lancia Stratos, un model emblematic al anilor '70.
Proiectul nu a pornit de la o mașină existentă, pe care cei doi să o modifice. Aceștia au construit un șasiu tubular special pentru acest automobil și au realizat manual o mare parte dintre componente. Containerul maritim în care au lucrat a fost amenajat astfel încât să funcționeze ca un atelier, unde au confecționat suporturi, au prelucrat piese și au asamblat fiecare element.
Motor V6 de Alfa Romeo, în locul celui original Ferrari
Una dintre cele mai interesante alegeri tehnice a fost cea a motorului. Lancia Stratos original era echipat cu un motor Ferrari Dino V6, însă acesta era foarte greu de găsit și extrem de costisitor.
Prin urmare, Nathan și tatăl său au optat pentru un motor V6 Busso de 3,0 litri, produs de Alfa Romeo, pe care l-au montat în poziție centrală.
Puterea este transmisă către roțile din spate prin intermediul unui diferențial autoblocant. Configurația păstrează caracterul sportiv și comportamentul dinamic care au făcut celebru modelul original.
Mașina cântărește mai puțin de 950 de kilograme
După opt ani de muncă, rezultatul este un automobil care cântărește sub 950 de kilograme. Greutatea redusă contribuie la un comportament sportiv și la o experiență de condus apropiată de cea oferită de mașinile de competiție.
Prima ieșire pe șosea a avut loc în Irlanda, după finalizarea construcției. Tatăl a condus mașina la dus, iar Nathan a preluat volanul la întoarcere.
Cei doi au reușit astfel să transforme o idee pornită din fața televizorului într-o replică funcțională a unuia dintre cele mai legendare automobile din istoria raliurilor.
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