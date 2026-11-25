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Denumit Muse, acesta este prezentat drept un instrument menit să simplifice sarcinile administrative de zi cu zi, de la cumpărături și rezervarea biletelor la cinema până la rezilierea unui abonament la sala de fitness, potrivit Mirror.

„De la cumpărăturile de Crăciun și căutarea unei oferte mai ieftine la energie până la organizarea calendarului școlar, Muse poate face toate aceste lucruri în locul dumneavoastră”, a transmis gigantul american Meta la lansarea serviciului în Marea Britanie.

Compania Meta deține, de asemenea, Instagram și WhatsApp.

Agentul IA poate selecta singur ce consideră că ar dori clienții și poate face achiziții

Un lanț de supermarketuri din Marea Britanie a anunțat că propriii clienți pot folosi deja Muse pentru a-și planifica cumpărăturile săptămânale online și pentru a alcătui un coș de produse în funcție de buget sau de planul de mese.

„Muse face cumpărăturile exact așa cum ar face-o un client”, a transmis compania.

Agentul Muse al utilizatorilor poate naviga pe site-urile magazinelor online, poate selecta produsele pe care le consideră potrivite pentru preferințele clienților și poate efectua achiziții în numele lor.

Printre companiile britanice care folosesc Muse în mod similar se numără Marks & Spencer, ASOS, Currys, easyJet și Jet2, Sainsbury's.

Lansarea serviciului în mai multe țări din lume a determinat însă companiile și autoritățile de reglementare să analizeze posibilele consecințe ale utilizării sale.

Paul Arnold, directorul Biroului Comisarului pentru Informații din Marea Britanie (ICO), a declarat că „protecția vieții private trebuie integrată încă de la început în produsele bazate pe inteligență artificială care interacționează direct cu consumatorii”.

Acesta a precizat că instituția a discutat cu Meta despre responsabilitățile sale în temeiul legislației privind protecția datelor înainte de lansarea serviciului.

Care sunt țările în care a fost lansat Muse

Muse a fost lansat anterior în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia, Mexic și Singapore.

La debutul din SUA, în septembrie, aplicația a devenit rapid cea mai descărcată de pe App Store al Apple, pe măsură ce utilizatorii au început să îi testeze funcțiile.

Ideea din spatele agenților AI este că aceștia depășesc simpla furnizare de răspunsuri la întrebările introduse de oameni pe computer sau telefon și pot executa efectiv sarcini în locul utilizatorilor. Meta a oferit drept exemple căutarea unei oferte mai avantajoase la energie sau organizarea calendarului școlar.

Lansarea Muse reprezintă un pas important pentru compania Meta, condusă de miliardarul Mark Zuckerberg, care a investit sume considerabile în dezvoltarea acestei tehnologii.

„Nu se limitează la a răspunde la întrebări, ci chiar desfășoară activități în locul dumneavoastră”, a declarat David Singleton, vicepreședinte pentru inginerie în cadrul diviziei de produse AI a Meta.

„Astfel, îi ajută pe oameni să țină lucrurile sub control. Preia sarcini și proiecte de pe lista lor de priorități și îi ajută, de asemenea, să transforme obiectivele pe termen lung în planuri concrete de acțiune”, a adăugat acesta.

Paul Arnold, reprezentantul ICO, a subliniat că inteligența artificială de tip agent are un potențial semnificativ de a aduce beneficii atât oamenilor, cât și companiilor, de la economisirea timpului alocat sarcinilor cotidiene până la stimularea inovării și a creșterii economice.

„Pentru ca oamenii să poată beneficia de aceste tehnologii cu încredere, protecția vieții private trebuie integrată încă de la început în produsele bazate pe inteligență artificială destinate consumatorilor.

Am clarificat în fața Meta care sunt responsabilitățile sale în temeiul legislației privind protecția datelor înainte de lansare, în special obligația de a se asigura că utilizatorii și publicul larg pot înțelege în mod real și pot controla modul în care sunt utilizate datele lor personale în cadrul produsului Muse”, a spus el.

Meta testează reacțiile la agentul IA

Meta și-a asumat participarea voluntară la un program de monitorizare și raportare derulat împreună cu ICO, pentru a permite instituției să analizeze tehnologia, experiența utilizatorilor și feedbackul primit pe măsură ce serviciul evoluează.

„La fel ca orice organizație care dezvoltă sau implementează agenți AI, Meta este responsabilă să se asigure că produsele sale respectă pe deplin legislația britanică privind protecția datelor”, a precizat Arnold.

La rândul său, Sarah Cardell, directorul executiv al Autorității pentru Concurență și Piețe (CMA), a declarat că legislația britanică privind protecția consumatorilor se aplică și produselor bazate pe inteligență artificială.

„CMA a precizat în mod clar că legislația britanică privind protecția consumatorilor se aplică produselor AI. Autoritatea a discutat cu Meta în ultimele săptămâni, înainte de lansarea Muse. În urma acestor discuții, compania și-a modificat termenii și condițiile pentru a-i face mai echitabili.

Acum trebuie să analizăm cu atenție modul în care Muse funcționează în practică. Vom monitoriza îndeaproape situația și, dacă vom avea motive de îngrijorare, nu vom ezita să intervenim pentru a proteja consumatorii britanici”, a afirmat aceasta.

Cardell a adăugat că, deși furnizorii de agenți AI trebuie să acționeze responsabil și să respecte legea, utilizatorii ar trebui, la rândul lor, să analizeze cu atenție atât riscurile, cât și beneficiile.

„Chiar dacă agentul este conceput să funcționeze autonom, utilizatorii ar trebui să verifice ce înseamnă acest lucru în practică, câtă autonomie sunt dispuși să îi acorde și dacă permisiunile și aprobările sunt configurate în funcție de riscurile pe care sunt pregătiți să și le asume.”

Îngrijorări privind dezvoltarea prea rapidă a IA

Un grup de organizaţii nonprofit a intentat un proces împotriva OpenAI, Anthropic, Google, Meta şi diviziei de inteligenţă artificială a SpaceX, solicitând instanţei din California să interzică dezvoltarea în continuare a celor mai avansate modele.

În septembrie, patronul Anthropic, Dario Amodei, cel al OpenAI, Sam Altman, şi cel al SpaceX, Elon Musk, au cerut o încetinire a dezvoltării AI, îngrijorați de dezvoltarea acesteia.

Alţi patroni, de exemplu Jensen Huang, pus din nou la şefia Nvidia luni, sau Mark Zuckerberg de la Meta vor să continue dezvoltarea acestei tehnologii cu toată viteza.

De asemenea, secretarul general al ONU a anunţat că recomandă o asigurare de o reglementare adevărată a AI, pentru ca „omenirea să păstreze controlul lumii noastre” și a cerut comunităţii internaţionale dotarea, în decurs de un an, cu un mecanism de limitare a riscurilor reprezentate de către IA.