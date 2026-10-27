Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, circa 1,137 miliarde de lei au mers către 3.379.851 de beneficiari ai alocaţiilor de stat pentru copii, 573,993 milioane de lei către 143.722 de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului, 52,624 milioane de lei către 69.074 de beneficiari ai stimulentului de inserţie, iar 35,332 milioane de lei către 27.044 de beneficiari ai alocaţiei de plasament.

De asemenea, 188,617 milioane de lei au fost repartizaţi pentru cei 356.553 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav, 137 milioane de lei pentru cei 391.462 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap accentuat, în timp ce 70,954 milioane de lei sunt alocaţi pentru 356.553 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap grav.

În acelaşi timp, 57,153 milioane de lei sunt destinaţi celor 391.462 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap accentuat, 7,602 milioane de lei celor 95.030 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap mediu, 30,446 milioane de lei celor 55.559 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav şi 4,400 milioane de lei sunt pentru cei 11.084 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap accentuat.

Peste 7 milioane de familii și persoane primesc ajutoare sociale

Datele centralizate arată că suma de 3,291 milioane de lei este virată pentru 16.541 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap mediu, 88,865 milioane de lei pentru 32.925 de beneficiari ai indemnizaţiei acordate însoţitorilor persoanelor cu handicap vizual grav, 125.994 lei pentru 128 de beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru copii, acordată în temeiul Legii nr. 448/2006, iar 13,812 milioane de lei pentru 13.952 de beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA (Legea nr. 584/2002).

Totodată, 3,261 milioane de lei sunt acordaţi celor 3.656 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu TBC, 190,337 milioane de lei pentru 258.030 beneficiari ai venitului minim de incluziune, respectiv 35,759 milioane de lei pentru 717.761 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică.

ANPIS, prin agenţiile teritoriale, efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru peste şapte milioane de persoane şi familii din România.