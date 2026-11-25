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De Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă CulturMedia cere angajatorilor şi autorităţilor măsuri concrete pentru prevenirea şi combaterea hărţuirii sexuale, a hărţuirii morale şi a violenţei de gen în lumea muncii, scrie News.ro.

„Le întâlnim în muzee, în săli şi în depozitele de patrimoniu, în biblioteci şi centre culturale, pe scenă şi în culisele teatrelor. Muzicienele, la rândul lor, lucrează în orchestre şi ansambluri, în săli de repetiţii şi în studiouri de înregistrare. În presă, le întâlnim pe teren, în redacţii, la microfon, în faţa şi în spatele camerei. Lucrează alături de colegii lor, în aceleaşi ture, sub presiunea aceloraşi termene şi cu aceleaşi responsabilităţi profesionale. Femeile reprezentau 49,6% din persoanele care lucrau în cultură în Uniunea Europeană în 2025. Într-un studiu despre jurnalismul din România, 65,4% dintre cei 367 de jurnalişti chestionaţi au fost femei. Violenţa la muncă poate însemna comentarii sexuale, umilire repetată, ameninţări sau presiuni legate de distribuţia într-un spectacol, de atribuirea unui proiect ori de prelungirea unui contract. Pentru jurnaliste, atacurile pot continua după publicare sau după ce camera a fost oprită, prin mesaje misogine, ameninţări sexuale sau publicarea datelor personale. Când o jurnalistă renunţă la un subiect de teama atacurilor, publicul pierde o informaţie de interes”, se arată în apelul Federaţiei.

75% dintre cele 354 de jurnaliste respondente ale unui sondaj au fost ţinta violenţei online în exercitarea profesiei

Într-o anchetă europeană privind violenţa de gen, 32,5% dintre femeile din România care au lucrat vreodată au declarat că au fost hărţuite sexual la muncă de-a lungul vieţii profesionale, faţă de 30,8% la nivelul UE.

Într-un sondaj global din 2025, 75% dintre cele 354 de jurnaliste respondente au spus că au fost ţinta violenţei online în exercitarea profesiei. 42% dintre respondente au semnalat abuzuri, hărţuire sau agresiuni în afara internetului, în legătură cu atacurile online.

CulturMedia cere ca protecţia să se vadă în ce se întâmplă după prima sesizare. O angajată trebuie să ştie cui se poate adresa, cine îi examinează sesizarea, în cât timp primeşte un răspuns şi cum este protejată dacă persoana reclamată îi stabileşte programul, îi evaluează munca sau decide dacă îi continuă contractul.

„O femeie care semnalează un abuz trebuie să îşi poată continua munca în siguranţă”

Canale confidenţiale de sesizare şi proceduri imparţiale, cu termene clare, sprijin sindical şi protecţie împotriva represaliilor, inclusiv pentru colaboratoare, stagiare şi persoanele angajate pe proiecte sau pe durată determinată.

Protocoale de protecţie pentru munca pe teren şi în mediul digital, care să prevadă intervenţia rapidă, documentarea ameninţărilor şi accesul la sprijin juridic şi psihologic.

Clauze în contractele colective de muncă privind prevenirea hărţuirii, instruirea conducerii, sprijinul pentru persoanele afectate şi verificarea aplicării procedurilor.

Aplicarea efectivă a Convenţiei nr. 190 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de România, prin consultarea sindicatelor şi măsuri adaptate instituţiilor de cultură şi organizaţiilor de presă.

Aceste revendicări urmează direcţia promovată de UNI Global Union - Media, Entertainment & Arts, care susţine includerea prevenirii violenţei şi hărţuirii în negocierea colectivă. Pe 30 noiembrie, la Bangkok, sectorul organizează prima sa Conferinţă mondială a femeilor. Egalitatea şi siguranţa la muncă se află pe agenda reuniunilor UNI din acea săptămână.

„O femeie care semnalează un abuz trebuie să îşi poată continua munca în siguranţă. Asta înseamnă să poată reveni în redacţie, la repetiţie sau în echipa de proiect fără teama că va pierde o tură, un rol sau următorul contract. Angajatorii au responsabilitatea să asigure această protecţie, iar sindicatele trebuie să poată verifica dacă măsurile funcţionează”, transmite CulturMedia.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă CulturMedia este afiliată la Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA" şi la UNI Global Union - Media, Entertainment & Arts. UNI Global Union este o federaţie sindicală internaţională care reuneşte sindicate din peste 150 de ţări şi reprezintă lucrători din servicii, inclusiv din media, divertisment şi arte.