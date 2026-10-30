Un rus a recunoscut în fața procurorilor că a obținut cetățenia română cu acte false, el primind astfel o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, potrivit Parchetului General.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Judecătoria Sectorului 6 București cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, cetățean al Federației Ruse, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) și instigare la fals informatic”, a transmis Parchetul General.

Potrivit sursei citate, „în data de 25.01.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane necunoscute, la Serviciul de Stare Civilă Sector 6, un document contrafăcut, reprezentând un certificat de cetățenie, emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care atesta în mod mincinos faptul că este cetățean român, pentru a obține transcrierea actului de naștere în Registrul Național de Evidență a Populației, atribuirea unui CNP românesc și eliberarea unor acte de stare civilă românești.

De asemenea, în data de 28.02.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane neidentificate, la SPCLEP Sector 6, documentul contrafăcut, reprezentând certificatul de cetățenie pentru a obține o carte de identitate”.

Rusul a fost ajutat de două angajate ale SPCLEP Sector 6

„În ambele situații, a determinat, prin intermediul altor persoane, două angajate din instituțiile respective să ateste în fals pe cererile depuse că s-ar fi prezentat personal la sediul instituției, în calitate de solicitant, deși, la data respectivă nu se afla pe teritoriul României, înscrisurile care au stat la baza transcrierii certificatului de naștere fiind depuse de persoane neidentificate până la acest moment.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”, se mai arată în comunicatul Parchetului General.

Procurorii precizează că „în cauză s-a dispus și anularea actelor emise de autoritățile statului român, respectiv a certificatului de naștere, cărții de identitate și pașaportului simplu”.