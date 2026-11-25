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Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează cu privire la riscul de majorare din 2027 a tarifelor TollRo, noul sistem de taxare rutieră intrat în vigoare de la 1 octombrie, în contextul declanşării de către Comisia Europeană, la 19 noiembrie, a procedurii de infringement împotriva României, pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a Directivei (UE) 2022/362 privind taxarea vehiculelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, scrie news.ro.

Reprezentanţii Uniunii solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având în vedere situaţia economică actuală a României şi dificultăţile financiare cu care se confruntă industria transporturilor rutiere, reducerea, după exemplul Olandei, sau cel puţin menţinerea tarifelor actuale TollRo în procesul de conformare cu legislaţia europeană.

La 19 noiembrie 2026, Comisia Europeană a declanşat proceduri de infringement împotriva mai multor state membre, printre care şi România, pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a Directivei (UE) 2022/362, care modifică Directiva 1999/62/CE privind eurovinieta.

„România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde Comisiei Europene şi pentru a propune soluţii de conformare cu legislaţia europeană privind taxarea rutieră. În timp ce Olanda a redus tarifele de taxare la kilometru cu 22,3%, transportatorii români riscă să suporte noi majorări, în condiţiile în care numeroase firme nu au reuşit încă să transfere către clienţi costurile generate de introducerea TollRo”, arată, miercuri, conducerea UNTRR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii UNTRR solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ca, în procesul de elaborare a răspunsului către CE la scrisoarea de punere în întârziere, să aibă în vedere reducerea tarifelor TollRo, după exemplul Olandei, sau cel puţin menţinerea acestora la nivelul actual. În acelaşi timp, aceştia cer o transparentizare a metodologiei de calcul şi defalcarea componentelor tarifare.

De asemenea, transportatorii propun şi varianta, însă numai în cazul unei majorări inevitabile, a acordării unei perioade de tranziţie de minimum 12 luni.

„UNTRR consideră că situaţia economică a României şi capacitatea reală a industriei transporturilor rutiere de a suporta costuri suplimentare trebuie să constituie argumente esenţiale în dialogul autorităţilor române cu Comisia Europeană. Transportatorii rutieri nu trebuie să suporte consecinţele financiare ale eventualelor deficienţe de transpunere sau de implementare a legislaţiei europene de către autorităţile române. UNTRR solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să comunice public deficienţele identificate de Comisia Europeană în cazul României, precum şi soluţiile avute în vedere pentru remedierea acestora”, susţin reprezentanţii transportatorilor.

Aceştia atrag atenţia că respectarea termenelor şi a procedurilor europene trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorităţile române, iar conformarea cu legislaţia europeană trebuie realizată prin măsuri care să nu pună în pericol viabilitatea firmelor de transport rutier şi competitivitatea economiei naţionale.

Costuri suplimentare pentru transportatori

Conducerea UNTRR atrage atenţia că, la aproape două luni de la introducerea sistemului TollRo, există numeroşi transportatori rutieri români care nu au reuşit încă să transfere integral costurile suplimentare generate de noul sistem de taxare către beneficiarii serviciilor de transport.

„Contractele comerciale încheiate anterior introducerii TollRo nu permit întotdeauna ajustarea imediată a tarifelor de transport, iar situaţia economică actuală a României limitează semnificativ capacitatea transportatorilor de a negocia majorări tarifare cu clienţii. În aceste condiţii, costurile suplimentare generate de TollRo sunt suportate direct de firmele de transport, prin diminuarea marjelor de profit şi a lichidităţilor disponibile, unele dintre acestea ajungând deja să opereze în pierdere”, precizează transportatorii.

Aceştia spun că o eventuală majorare a tarifelor TollRo, înainte de a se reuşi transferarea costurilor actuale către beneficiarii serviciilor de transport, ar accentua dificultăţile financiare ale firmelor, ar creşte riscul de insolvenţă şi ar afecta competitivitatea transportatorilor români pe piaţa naţională şi europeană.

„Pe termen mediu, transferarea acestor costuri în preţurile produselor şi serviciilor ar putea genera presiuni inflaţioniste suplimentare asupra economiei româneşti”, avertizează UNTRR.

CE a atenţionat nouă state membre UE

România se află, alături de alte 8 state membre UE, pe lista ţărilor cărora Comisia Europeană le-a cerut să îşi îndeplinească obligaţiile cu privire la taxele de trecere şi vinietele pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Astfel, CE a trimis recent scrisori de punere în întârziere Estoniei, Letoniei, Croaţiei, Lituaniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Cehiei şi Slovaciei pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a directivei privind eurovinieta.

Comisia Europeană a semnalat probleme în ceea ce priveşte o metodologie comună pentru calcularea taxei de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele grele; obligaţia de a oferi viniete pentru autoturisme a căror durată este proporţională cu perioada de utilizare a infrastructurii, inclusiv pentru o zi, dar şi cerinţa ca taxele de trecere percepute pentru vehiculele grele să fie diferenţiate în funcţie de emisiile de CO2 ale vehiculelor.

Statele atenţionate de CE au la dispoziţie două luni pentru a răspunde la scrisorile de punere în întârziere şi pentru a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Probleme cu sistemul electronic TollRo

Rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se achită din 1 octombrie doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicaţii tehnice care să poată să fie operaţională.

Aplicaţia a avut erori încă din primele ore de la funcţionare, iar incidentele s-au repetat de mai multe ori. CNAIR a anunţat că nu se vor aplica sancţiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziţiona Toll în perioadele în care sistemul nu a funcţionat.

Mai multe organizaţii ale transportatorilor rutieri, printre care Federaţia Operatorilor Rutieri de Transport (FORT), Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), au solicitat autorităţilor amânarea sancţiunilor pentru neplata TollRo şi eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine operaţional.