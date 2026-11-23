Subiectul a fost discutat luni în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, unde liderii asociațiilor de municipii, orașe, comune și consilii județene și-au prezentat viziunile și temerile, transmite Agerpres.

Președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că aproximativ 80% dintre primarii de municipii susțin integrarea comunelor din zonele metropolitane în orașe. Motivul principal este cel al dezvoltării urbanistice și al echității fiscale. „În ultimii ani, o parte importantă a populaţiei din marile oraşe s-a mutat în localităţile limitrofe. Deşi locuiesc în aceste comune şi plătesc acolo taxe, oamenii beneficiază în continuare de serviciile şi subvenţiile municipiilor, inclusiv în domeniul transportului public şi al sănătăţii. În plus, oraşele nu se mai pot dezvolta din cauza lipsei terenurilor disponibile”, a explicat Vasilescu. Aceasta a adăugat că, în ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual al UE, România ar trebui să meargă pe actualele regiuni de dezvoltare (ADR), care și-au dovedit deja eficiența.

Pe de altă parte, directorul general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Sorin Munteanu, a avertizat că adoptarea reorganizării printr-o Ordonanță de Urgență ar reprezenta o „vulnerabilitate” majoră. „Nu ştim cum se va justifica urgenţa, atâta timp cât efectele se vor întâmpla peste doi ani. Ne temem să nu fie declarată neconstituţională”, a precizat el, sugerând mai degrabă o inițiativă legislativă. Totodată, Munteanu a atras atenția asupra pragului de 30% necesar pentru validarea referendumurilor și a rivalităților locale care ar putea sabota comasările voluntare: alegerea numelui noii entități sau a sediului primăriei ar putea determina cetățenii din localitatea „perdantă” să voteze împotrivă.

„Să se țină cont de specificul local”

Primarul orașului Videle, Cornel Gogan, reprezentantul Asociației Orașelor din România (AOR), a cerut ca reforma să țină cont de specificul local. El a dat exemplul celor 32 de orașe cu statut de stațiune (precum Borsec), care riscă să fie retrogradate, și a subliniat că nu este corect ca comunele bogate și viabile financiar (cum ar fi comuna Nanov) să fie forțate să fuzioneze. Pentru a trece de blocajul primarilor care refuză să își piardă funcțiile, Gogan a propus o soluție inedită: „Un primar care va ajunge viceprimar de oraş cred că va fi interesat să treacă referendumul. Altfel, vor bloca”.

La rândul său, Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, președintele filialei Sibiu a Asociației Comunelor din România (ACoR), a susținut reorganizarea, dar exclusiv pe baza voinței cetățenilor, prin referendumuri locale, conform Cartei europene a autonomiei locale. El a pledat și pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 și pentru consolidarea consorțiilor administrative. Ivan a apărat capacitatea financiară a mediului rural, subliniind că, în 2022, funcționarea comunelor a costat doar 1,8% din PIB, iar datoria publică a tuturor comunelor din România reprezintă un procent infim de 2,25% din datoria publică națională.