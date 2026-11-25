Generează rezumat cu AI

Mai multe țări, precum Regatul Unit sau Japonia, au reamintit recent populației lor importanța rezervelor de produse de primă necesitate pentru cel puțin trei zile, în fața unor posibile fenomene meteorologice extreme sau în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu și din Ucraina, relatează Agerpres, care citează AFP.

Însă aceste recomandări, care nu se referă la o criză anume, au fost preluate în discursuri despre sfârșitul lumii, răspândite pe scară largă în mediul online, generând anxietate.

Mulți internauți din Statele Unite, Europa și Asia au asociat aceste avertismente guvernamentale cu penele care au perturbat transportul aerian sau sistemul bancar, considerându-le semne prevestitoare ale unui război mondial.

Echipele de investigație digitală ale AFP au infirmat mai multe relatări, printre care s-a numărat una din Australia care a preluat în mod înșelător un interviu al Crucii Roșii pentru a afirma că guvernul ar fi declarat stare de urgență la nivel național.

Malaezia și Coreea de Sud au fost, de asemenea, vizate, cu toate că niciuna dintre ele nu a difuzat apeluri către cetățeni pentru a-și face rezerve.

Teama de apocalipsă alimentează cumpărăturile din panică

Aceste mesaje au devenit totuși virale, iar grupurile care promovează „survivalismul” - o mișcare axată pe pregătirea activă pentru situații de urgență, dezastre, crize și altele -, care își fac provizii, construiesc adăposturi sau învață tehnici de supraviețuire, s-au înmulțit pe internet.

Membrii acestor colective postează imagini cu rafturile lor pline cu cutii de fulgi de ovăz, fasole și zeci de conserve.

Anxietatea unor consumatori și „temerile tot mai mari legate de apocalipsă pe rețelele sociale” au dus la o creștere a cumpărăturilor din panică în magazinele lanțului Costco, potrivit informațiilor furnizate agenției AFP de către societatea de investiții Mizuho Securities. Compania se așteaptă ca și alte lanțuri, precum Walmart sau Sam's Club, să fie afectate.

La sfârșitul lunii octombrie, media au relatat că vânzările de produse conservate de la Iceland, un lanț britanic de supermarketuri, au înregistrat o creștere bruscă de 40% pentru o scurtă perioadă de timp.

„Oamenii au o nevoie complexă de informații exhaustive asupra riscurilor și măsurilor care trebuie luate” în perioadele marcate de o îngrijorare colectivă, a subliniat Yotam Ophir, profesor asociat de comunicare la Universitatea din Buffalo, SUA.

„Dezinformarea predomină într-un vid informațional”, a adăugat el, subliniind că populația „umple acest vid cu propriile explicații alternative”.

Ce au transmis autoritățile și de unde au pornit teoriile

Cel mai recent val de dezinformare a apărut după ce Regatul Unit a lansat, la 22 octombrie, campania „Be Ready” („Fii pregătit”), prin care încurajează gospodăriile să-și facă rezerve suficiente.

Această inițiativă este similară cu multe altele derulate deja pe continent, printre care Strategia UE privind o uniune a pregătirii pentru situații de criză, adoptată în martie 2025, și se înscrie în linia recomandărilor din Franța, Irlanda și Țările de Jos.

Obiectivul: să se asigure că locuitorii știu „să-și aprindă lanterna” în primele 72 de ore după o catastrofă, după cum a rezumat Lucy Easthope, expertă în pregătirea pentru dezastre, de la Universitatea din Bath, Regatul Unit.

„Le cerem oamenilor să fie conștienți de faptul că astfel de lucruri se pot întâmpla”, a spus ea.

Sojin Jang, profesoară asistentă de gestionare a situațiilor de urgență și știința dezastrelor la Universitatea din Omaha, SUA, a declarat că „apropierea temporală a anumitor anunțuri privind pregătirea, însoțite de discursuri militare sau referiri la conflicte internaționale, a contribuit la speculațiile online”.

În opinia ei, acest moment ales are, totuși, justificări practice, având în vedere numărul tot mai mare de fenomene meteorologice grave și de atacuri cibernetice.

De ce este importantă pregătirea pentru situații de criză

Organizațiile internaționale insistă din ce în ce mai mult asupra necesității alertelor timpurii și a pregătirii fiecăruia. Costul anual la nivel mondial al dezastrelor este estimat la peste 2.300 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre.

Cu toate acestea, finanțarea gestionării acestor fenomene continuă să scadă, în timp ce frecvența și intensitatea lor cresc, a semnalat în acest an Federația Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, menționând că în situații de criză comunicarea este „manipulată, politizată și denaturată în mod sistematic”.

Scopul campaniilor este de a „consolida reziliența comunității”, deoarece o mai mare autonomie a populației permite echipelor de intervenție să se concentreze asupra celor mai vulnerabili, a subliniat Sojin Jang.

De asemenea, ea a ținut să facă distincția între gesturile responsabile, precum înlocuirea rezervelor expirate, și stocarea excesivă, care poate duce la risipă, penurii și inflație, „care afectează în mod disproporționat persoanele în vârstă, gospodăriile cu venituri mici și persoanele cu dizabilități”.