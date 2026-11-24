Intervenția constă în înlocuirea unor senzori de detecție a gazului din cadrul sistemului de protecție aferent compartimentului turbinei cu gaz, componente esențiale pentru funcționarea în siguranță și protecția turbinei.

Din punct de vedere tehnic, această operațiune impune oprirea temporară a instalației, întrucât în timpul funcționării temperatura din compartimentul turbinei depășește 100°C, ceea ce face imposibil accesul echipelor de intervenție în condiții de siguranță. Intervalul de 6 ore este necesar pentru răcirea controlată a echipamentului și executarea lucrărilor de înlocuire, potrivit ELCEN.

Intervenția are un caracter strict preventiv și este necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, a turbinei cu gaz. Amânarea înlocuirii acestor senzori ar putea expune echipamentul la riscuri majore și ar putea genera o oprire neprevăzută a turbinei, ceea ce ar conduce la indisponibilizarea centralei pe o perioadă mai îndelungată, cu un impact semnificativ asupra alimentării cu energie termică și electrică în plin sezon rece, se mai arată în comunicatul companiei.

ELCEN: Intervențiile preventive sunt esențiale

Pentru a minimiza disconfortul resimțit de locuitorii deserviți de CET București Vest, ELCEN a programat această oprire pe parcursul zilei, evitând astfel orele de vârf de seară sau intervalul nocturn, când temperaturile exterioare sunt mult mai scăzute.

Repunerea în funcțiune a centralei și realizarea paralelului cu Sistemul Energetic Național (SEN) vor avea loc la ora 14:00, urmând ca până la ora 16:00 centrala să atingă parametrii optimi de funcționare, asigurând livrarea energiei electrice și termice în condiții normale.

ELCEN acordă prioritate siguranței instalațiilor și continuității alimentării cu energie termică și electrică. Intervențiile preventive realizate la timp sunt esențiale pentru evitarea unor opriri neplanificate de durată și pentru menținerea disponibilității capacităților de producție, cu atât mai mult în perioada sezonului rece, se mai arată în comunicarea companiei.