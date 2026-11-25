Generează rezumat cu AI

Ediția din acest an a Sofia Christmas Fest, organizată în fața Palatului Național al Culturii (NDK), a atras critici încă din primele zile din cauza prețurilor practicate. O gogoașă tradițională costă 10 euro, un vin fiert – 3 euro, un cârnat – 6,20 euro, iar unele preparate festive depășesc 10 euro, potrivit Novinite.

Publicația online Taralezh a precizat că gogoașa de 10 euro este servită cu ingrediente precum cremă de brânză, mezeluri, cașcaval și legume, nu doar cu zahăr pudră. Variantele dulci, cu ciocolată sau cremă, costă până la 9 euro.

Un pahar de 200 de mililitri de vin fiert costă 3 euro, o porție de 150 de grame de cartofi prăjiți – 3,99 euro, iar un cârnat bratwurst cu garnitură – 9,49 euro.

Unele dintre prețuri sunt comparabile sau chiar mai mari decât cele practicate la târgurile de Crăciun din Germania. În timp ce un cârnat costă în general între 4 și 5 euro în Germania, la Sofia prețul acestuia este de 6,20 euro. Vinul fiert rămâne însă mai ieftin în capitala Bulgariei, unde costă 3 euro, față de 4-5 euro în Germania.

Prețurile au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care comercianții le stabilesc și dacă acestea reflectă costurile de închiriere a spațiilor din cadrul târgului.

Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora chiriile ar ajunge până la 20.000 de euro pentru o căsuță, însă publicația Club Z a precizat că nu deține contracte care să confirme aceste afirmații.

Organizatorul târgului de Crăciun, scutit de plata unei taxe municipale

Consiliul Municipal din Sofia a inclus Sofia Christmas Fest în calendarul cultural al orașului la 12 februarie 2026 și a aprobat acordarea de sprijin logistic organizatorului, compania BSG Media EOOD. Măsura figurează la punctul 79 din anexa Deciziei nr. 100 a Consiliului Municipal.

Natura acestui sprijin este prevăzută în regulamentul privind calendarul cultural, adoptat prin Decizia nr. 953 din 27 noiembrie 2025.

Acesta include scutirea de la plata taxei pentru utilizarea terenului public municipal în vederea desfășurării evenimentului, ceea ce înseamnă că organizatorul nu plătește taxa standard pentru amplasamentul propriu-zis. Scutirea nu se aplică însă activităților comerciale desfășurate în cadrul evenimentului.

Comercianții care vând alimente, băuturi și alte produse în căsuțele de Crăciun sunt supuși unei taxe municipale separate. Potrivit anexei nr. 1 a regulamentului privind taxele locale, tariful pentru prima zonă, care include împrejurimile Palatului Național al Culturii, este de 2,30 euro pe metru pătrat pe zi.

Acest tarif a rămas practic neschimbat cel puțin din 2022. În perioada 2022-2025, taxa era echivalentă cu aproximativ 2,30 euro pe metru pătrat pe zi. În 2026, aceasta a fost convertită în euro și rotunjită, fără să existe o majorare efectivă.

Pentru o căsuță cu o suprafață de nouă metri pătrați, taxa municipală ar fi de 20,70 euro pe zi, respectiv 807,30 euro pentru cele 39 de zile de desfășurare a festivalului.

Potrivit Radioului Național Bulgar (BNR), în 2025 au fost instalate peste 40 de căsuțe din lemn în fața Palatului Național al Culturii.

Dacă târgul dispune de 40 de spații comerciale cu o suprafață de nouă metri pătrați fiecare, taxele municipale aferente s-ar ridica la 828 de euro pe zi, respectiv 32.292 de euro pentru 39 de zile.

Aceste cifre reprezintă însă estimări, nu sumele confirmate pentru anul 2026. Numărul exact al căsuțelor, dimensiunile acestora și perioadele pentru care au fost eliberate autorizațiile nu sunt cunoscute.

Comercianții achită și o a treia taxă, negociată individual cu organizatorul privat, în baza unui contract care reglementează participarea lor la festival.

Condițiile de participare la Sofia Christmas Fest prevăd că aceste înțelegeri sunt stabilite separat. Astfel de costuri ar putea explica, parțial, prețurile ridicate, însă nu există informații publice privind valoarea acestora.

Planurile aprobate de amplasare a căsuțelor ar trebui să ofere detalii privind dimensiunile exacte ale spațiilor comerciale.

Cu toate acestea, Club Z a precizat că nu a reușit să găsească planul specific ediției din 2026 a Sofia Christmas Fest în registrele publice ale Direcției de Urbanism și Dezvoltare din cadrul municipalității Sofia, fostul Departament al Arhitectului-Șef.

Site-ul instituției conține hărți generale ale zonei Palatului Național al Culturii, însă acestea nu indică amplasarea căsuțelor, numărul sau dimensiunile lor și nici suprafața totală destinată activităților comerciale.

Articolul 23d din regulamentul privind construcțiile mobile prevede că toate planurile de amplasare trebuie să fie accesibile publicului și publicate online.

„Toate planurile de amplasare sunt publice și sunt păstrate într-un loc accesibil cetățenilor, în clădirea Departamentului de Arhitectură și Urbanism al municipalității Sofia. Acestea sunt publicate și pe site-ul instituției, cu excepția planurilor prevăzute la articolul 19, alineatul 11”, se arată în regulament.

Prin urmare, regulamentul impune atât accesul fizic la documente, cât și publicarea acestora pe site-ul municipalității.

Club Z a precizat că încercările de a obține informații prin telefon de la administrația instituției municipale responsabile de piețe (NGPR) nu au avut succes, întrucât nimeni nu a răspuns la numerele oficiale afișate.

Biroul de informații le-a recomandat jurnaliștilor să se prezinte personal la sediul instituției, în ciuda obligației legale de a publica planurile online.

Ulterior, publicația a transmis o solicitare scrisă instituției, cerând informații despre planul de amplasare aprobat, numerele autorizațiilor, suprafața totală ocupată de căsuțele comerciale și taxele municipale încasate.

Imposibilitatea de a găsi un document nu demonstrează, în sine, că regulamentul a fost încălcat, a subliniat Club Z, însă ridică semne de întrebare privind accesul la informațiile pe care administrația are obligația legală de a le face publice.

Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din Sofia

Primarul Vasil Terziev a inaugurat oficial cea de-a cincea ediție a Sofia Christmas Fest pe 20 noiembrie. Acesta le-a transmis vizitatorilor că Sofia a fost nominalizată în cadrul competiției pentru cele mai bune târguri de Crăciun din Europa din 2026.

„Avem șansa de a plasa orașul nostru printre cele mai bune destinații de Crăciun din Europa”, a declarat Terziev, potrivit unui comunicat al municipalității Sofia.

Satul de Crăciun include un patinoar, concerte, atracții și inițiative caritabile. Evenimentul beneficiază de sprijinul municipalității, iar taxa stabilită pentru activitățile comerciale nu a crescut față de anii precedenți.

Prin urmare, majorarea prețurilor nu poate fi explicată printr-o creștere a taxei municipale.

Pentru a stabili dacă prețurile ridicate sunt determinate de chiriile negociate cu organizatorul, de alte cheltuieli ale comercianților sau de propriile politici de stabilire a prețurilor, ar fi necesară analizarea contractelor și a condițiilor de participare.

În prezent, nu există informații publice privind sumele pe care comercianții le plătesc organizatorului pentru închirierea căsuțelor, în condițiile în care unele produse sunt vândute la prețuri comparabile cu cele din alte țări europene.

Separat, Agenția Națională pentru Venituri (NRA) a anunțat luni, 23 noiembrie, că inspectorii au descoperit nereguli la toate cele opt căsuțe comerciale verificate cu o zi înainte, în cadrul a trei târguri de Crăciun din Sofia: cel din fața Palatului Național al Culturii, târgul german de Crăciun din Grădina Orașului și un târg din cartierul rezidențial Mladost.

Potrivit Radioului Național Bulgar, trei dintre comercianții verificați nu au emis bonuri fiscale, iar în alte două cazuri au fost constatate diferențe între numerarul disponibil și sumele înregistrate de aparatele fiscale.

Inspectorii au mai descoperit că un comerciant nu afișase denumirea și adresa obligatorii, un altul emisese bonuri fiscale care nu conțineau toate informațiile obligatorii, iar un al treilea nu deținea documentele care să confirme înregistrarea casei de marcat.

Agenția Națională pentru Venituri poate dispune sigilarea spațiilor comerciale atunci când un comerciant nu emite bon fiscal sau când suma de bani disponibilă nu corespunde vânzărilor înregistrate de aparatul fiscal.