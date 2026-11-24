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Proiectul la care face referire deputatul a fost depus în Senatul României, fiind vorba despre o „Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici”.

Actul normativ este semnat de vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, fostul ministru Adrian Câciu, precum și alți cinci parlamentari PSD și prevede că operatorii economici din energie și industrie ar putea să își stingă o parte din datoriile către stat dacă predau active din patrimoniul lor.

Proiectul modifică o ordonanță de urgență din 2019 și se referă în mod expres la datoriile provenite din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări acordate în numele și în contul statului.

Propunerea vizează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019, publicată în Monitorul Oficial în 5 iulie 2019. Actul prevede deja că unele obligații fiscale și bugetare se pot stinge prin trecerea unor active din proprietatea firmelor în proprietatea publică a statului.

Conform proiectului, mecanismul se aplică operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, racordate la sistemul energetic național. Pot intra și activele miniere care asigură cărbunele necesar acestor capacități, precum și capacități industriale.

Ce datorii ar putea fi stinse

Textul introduce o categorie nouă, „creanțe rezultate din operațiuni derulate în numele și în contul statului”. Sunt creanțele bugetare ale statului, principale și accesorii, care vin din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări. Ele sunt acordate în numele statului de instituții de credit sau de alte entități mandatate prin lege, fiind incluse dobânzile, comisioanele și alte accesorii.

Proiectul spune că aceste creanțe sunt administrate de structurile de specialitate ale Ministerului Finanțelor. Recuperarea o fac, în numele statului, entitățile mandatate sau, după caz, organul fiscal central.

Stingerea se face la cererea firmei, iar activele funcționale trec din proprietatea ei în proprietatea publică a statului și în administrarea ministerului de resort. De asemenea, proiectul prevede că cererea poate fi depusă fie la instituția creditoare, fie la entitatea care recuperează creanța.

De ce spun parlamentarii PSD că e nevoie de schimbare

În expunerea de motive, inițiatorii arată că ordonanța vorbește despre obligații „administrate de instituții ale administrației publice centrale”. În practică, spun ei, această formulare a fost înțeleasă în două feluri. Potrivit primei interpretări, creanțele statului recuperate de bănci sau de alte entități mandatate intră în mecanism, pentru că aparțin statului. Potrivit celei de-a doua, nu intră, pentru că cel care le recuperează nu este o instituție a administrației publice centrale.

„Ambele interpretări sunt susceptibile de argumentare, ceea ce reprezintă situația unei norme insuficient de clare” - spun inițiatorii legii în expunerea de motive.

Parlamentarii PSD susțin că interpretarea corectă este prima variantă. Ca exemple de entități care derulează operațiuni în numele statului, expunerea de motive îi amintește pe Exim Banca Românească, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Fondul Român de Contragarantare, Fondul de Garantare a Creditului Rural și Ministerul Finanțelor prin fondul de risc.

Opoziția acuză: „Miliardele băgate de guvernul Ciolacu în fabrici care se prăbușeau dispar din acte”

În replică, deputatul USR Alexandru Dimitriu folosește cuvinte grele la adresa vicepremierului Marian Neacșu și ministrului Radu Marinescu, numindu-i „trădători de neam și țară”.

„Trădătorii de neam și țară Neacșu și Marinescu își șterg urmele cu legea în mână! Adevăratul premier al României, cel cu toate atribuțiile delegate de Luca Niculescu, și ministrul Justiției au scris împreună o lege prin care miliardele băgate de guvernul Ciolacu în fabrici care se prăbușeau să dispară din acte. Propunerea lor e ca marii datornici ai statului să scape de creditele de la Exim dând la schimb ce le-a mai rămas din fabrici. Sună a gospodar care salvează ce se mai poate, numai că așa PSD închide cercul: datoria stinsă nu mai lasă în urmă nicio pagubă, deci nici pe cineva care să dea socoteală pentru ea”, spune parlamentarul.

Tot el explică și mecanismul prin care marii datornici ai statului ar scăpa de obligații.

„Totul e lucrat pe măsura datornicului. Firma face cererea și în 30 de zile datoria e declarată stinsă, ipotecile statului cad de la sine, iar banca și comitetul care au dat banii nu mai au niciun cuvânt de spus. Până și Consiliul Concurenței a avertizat că așa statul renunță degeaba la garanții și la bani publici. Combinatul Liberty de la Galați a primit 708 milioane de lei ca să-și pornească furnalul. Furnalul s-a oprit din nou, Neacșu s-a întâlnit personal cu patronul, Sanjeev Gupta, iar după cinci luni statul mai dădea încă până la 750 de milioane firmei-surori. Pe atunci, Neacșu stătea în comitetul de la Exim care avizează creditele date în numele statului și, ca vicepremier, aviza toate actele de guvern cu impact bugetar. Corpul de control a găsit apoi bani duși pe salarii în Belgia și avansuri pentru materii prime fără nicio dovadă că au ajuns vreodată. Planul de restructurare de la Galați vinde combinatul pe bani, iar chiar la prețul minim statul ar încasa vreo 800 de milioane de lei. Cu legea lui Neacșu, statul nu mai vede banii și primește fierul vechi, cu poluarea de curățat, cu milioane pe lună pentru conservare și cu peste 3.000 de oameni pe statul de plată”, spune Dimitriu.

Un alt exemplu este legat de Electrocentrale Craiova.

„La Craiova, figura e și mai grosolană. Electrocentrale e a statului, a luat bani prin Exim tot pe vremea lui Ciolacu și a ajuns în insolvență. Acolo statul și-ar lua propriile active ca să închidă un credit garantat tot de el, iar gaura se evaporă. Nu întâmplător semnează și Marinescu, deputat de Dolj și avocatul de casă al Olguței Vasilescu, care în ianuarie cerea Guvernului încă bani pentru aceeași centrală. Iar Corpul de control al premierului, cel care a găsit neregulile la credite, e coordonat acum de Neacșu în persoană.

Codul penal pune subminarea economică a statului la trădare. Pesediștii noștri o fac pe față, cu proiect de lege depus la Senat și cu semnătura ministrului Justiției pe el. Întâi arunci banii românilor într-un furnal care se tot oprește, apoi iei fierul vechi la schimb și raportezi că ai recuperat ceva”, mai spune deputatul USR Alexandru Dimitriu.