Vremea azi, 14 octombrie. Zi mohorâtă și rece. Ce temperaturi vor fi

Vremea
14-10-2025 | 08:40
Astăzi scad temperaturile și vremea devine rece în cea mai mare parte a țării: vor fi 10 grade în Bucovina și cel mult 20 de grade în vestul Olteniei.

autor
Stirileprotv

Avem ceva înnorări și ploi la munte, în sud, în est și în centru, iar vântul are intensificări la altitudini mari.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei și o să picure trecător, în unele zone. Se mai răcește față de ziua trecută, iar astăzi maximele se opresc la 16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei nu prea vedem soarele, iar ploile apar pe suprafețe mai restrânse. Vântul adie plăcut, iar temperaturile nu trec de 16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem tot o zi mohorâtă și rece: înnorări, câteva ploi slabe și maxime de cel mult 14 grade. Vântul prinde putere în zona înaltă de munte, iar acum, dimineața, pe la câmpie s-a format ceața.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș soarele se arată trecător, dar temperaturile scad și nu vor fi mai mult de 13 grade - valori sub normalul perioadei. Ploile lipsesc din prognoză, iar vântul nu pune probleme. În primele ore este ceață în zonele joase.

În vestul țării, după ce se risipește ceața matinală, găsim vreme destul de bună: atmosferă însorită în unele zone, vânt domol și temperaturi apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii octombrie: în Banat vor fi în jur de 18 grade.

În Transilvania este o dimineață rece în depresiuni, pe unde a apărut ceața și sunt condiții de brumă. Cerul rămâne acoperit aproape toată ziua și vin câteva ploi slabe, pe spații mici. Vântul se întețește la altitudini mari, iar maximele se opresc pe la 15 grade - la Alba Iulia.

Și în Oltenia avem ceva ceață pe la câmpie. Apoi se arată puțin soarele printre nori. Temperaturile, în scădere ușoară față de ieri, ajung la 20 de grade la Drobeta Turnu Severin. Vântul nu pune probleme, dar e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

În ținuturile sudice se răcește. Avem o zi cam mohorâtă, cu înnorări și ploi slabe, pe suprafețe restrânse. Vântul este destul de activ și vor fi cel mult 17 grade - în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București nu prea vedem soarele. E posibil să picure trecător și se răcește. După cele 21 de grade de ieri, maxima se oprește la 16 grade. La noapte înnorările persistă și se mențin condițiile de ploaie. Minima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

Temperaturile scad și în zonele montane și se face mai frig decât ar trebui. Avem vreme schimbătoare, ploi slabe în majoritatea masivelor, un pic de lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul bate mai tare pe creste.

Sursa: Pro TV

