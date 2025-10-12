Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade

Vremea
12-10-2025 | 09:03
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi avem o zi frumoasă în sud și în sud-vest, dar în celelalte zone se mai adună norii și o să picure puțin în Maramureș, Transilvania, de asemenea în Moldova și în Dobrogea.

autor
Știrile PRO TV

La munte, la peste 2000 de metri altitudine, vor fi precipitații trecătoare, sub formă de lapoviță. Vântul va avea unele porniri în sud-vest, în sud-est și pe partea estică, iar temperaturile ajung la normal în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 12 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în regiunile sudice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când, însă ploile apar doar izolat. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile cresc ușor față de ieri.

Se mai încălzește și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Atmosfera va fi schimbătoare, vin și câțiva stropi de ploaie, iar în zonele înalte din Carpații de Curbură vântul va ajunge la viteze de până la 70 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina se mai adună norii, o să plouă slab în unele zone, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește ușor și se vor înregistra cel mult 18 grade Celsius.

Citește și
oameni pe strada
Vremea azi, 10 octombrie 2025. Temperaturile încep să crească, însă ploile și frigul se mențin în unele zone

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se mai adună norii și vor aduce câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse. Temperaturile mai cresc puțin față de ieri.

În vestul țării mai sunt ceva înnorări pe parcursul zilei, însă nu sunt anunțate ploi. Apare și soarele printre nori, iar temperaturile cresc cu 2...3 grade față de ziua trecută.

În Transilvania predomină vremea închisă. O să plouă din când în când, iar în zonele înalte de munte o să fie lapoviță, poate și câțiva fulgi de zăpadă. Se încălzește ușor și, după prânz, se vor înregistra 18 grade la Alba Iulia.

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă și se mai încălzește puțin față de ieri. Norii apar destul de rar, iar la amiază vor fi 20...21 de grade — valori apropiate de cele normale pentru luna octombrie.

Și în sudul țării se anunță soare și o atmosferă plăcută, iar după prânz se vor atinge 22 de grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București avem o zi cu soare. Norii apar doar trecător și se mai încălzește puțin. Vântul va fi ceva mai activ, iar după prânz se vor înregistra 22 de grade. Urmează o noapte cu vreme bună, dar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Minima coboară la 9 grade.

Vremea la munte

La munte se mai adună norii pe parcursul zilei și o să plouă slab în unele zone, iar la altitudini de peste 2000 de metri apar precipitații mixte. Tot la altitudini mari, vântul va crește în intensitate și o să bată cu 60...70 km/h.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 12-10-2025 08:49

Articol recomandat de sport.ro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Citește și...
Vremea azi, 11 octombrie 2025. Ploi și rafale de vânt la munte, dar mai cald în regiunile sudice
Vremea
Vremea azi, 11 octombrie 2025. Ploi și rafale de vânt la munte, dar mai cald în regiunile sudice

Ziua de astăzi aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor – mai puțin în sud.

Vremea azi, 10 octombrie 2025. Temperaturile încep să crească, însă ploile și frigul se mențin în unele zone
Vremea
Vremea azi, 10 octombrie 2025. Temperaturile încep să crească, însă ploile și frigul se mențin în unele zone

Vineri o să plouă trecător în Maramureș, Transilvania și în Moldova, iar în zona montană înaltă, spre seară vor fi precipitații mixte. Vântul va ajunge la viteze de 40...55 km/h și se încălzește în cea mai mare parte a țării.

Vremea azi, 9 octombrie 2025. Se duc ploile, iar temperaturile cresc. Zona unde persistă frigul
Vremea
Vremea azi, 9 octombrie 2025. Se duc ploile, iar temperaturile cresc. Zona unde persistă frigul

Vremea se îndreaptă joi, dar o să mai plouă puțin în estul și în sud-estul țării. Vântul continuă să bată cu putere pe partea sud-estică, iar în ținuturile sudice se încălzește față de ieri.

Recomandări
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
Stiri externe
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28