Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade

Astăzi avem o zi frumoasă în sud și în sud-vest, dar în celelalte zone se mai adună norii și o să picure puțin în Maramureș, Transilvania, de asemenea în Moldova și în Dobrogea.

La munte, la peste 2000 de metri altitudine, vor fi precipitații trecătoare, sub formă de lapoviță. Vântul va avea unele porniri în sud-vest, în sud-est și pe partea estică, iar temperaturile ajung la normal în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 12 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în regiunile sudice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când, însă ploile apar doar izolat. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile cresc ușor față de ieri.

Se mai încălzește și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Atmosfera va fi schimbătoare, vin și câțiva stropi de ploaie, iar în zonele înalte din Carpații de Curbură vântul va ajunge la viteze de până la 70 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina se mai adună norii, o să plouă slab în unele zone, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește ușor și se vor înregistra cel mult 18 grade Celsius.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se mai adună norii și vor aduce câteva ploi slabe, pe suprafețe restrânse. Temperaturile mai cresc puțin față de ieri.

În vestul țării mai sunt ceva înnorări pe parcursul zilei, însă nu sunt anunțate ploi. Apare și soarele printre nori, iar temperaturile cresc cu 2...3 grade față de ziua trecută.

În Transilvania predomină vremea închisă. O să plouă din când în când, iar în zonele înalte de munte o să fie lapoviță, poate și câțiva fulgi de zăpadă. Se încălzește ușor și, după prânz, se vor înregistra 18 grade la Alba Iulia.

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă și se mai încălzește puțin față de ieri. Norii apar destul de rar, iar la amiază vor fi 20...21 de grade — valori apropiate de cele normale pentru luna octombrie.

Și în sudul țării se anunță soare și o atmosferă plăcută, iar după prânz se vor atinge 22 de grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București avem o zi cu soare. Norii apar doar trecător și se mai încălzește puțin. Vântul va fi ceva mai activ, iar după prânz se vor înregistra 22 de grade. Urmează o noapte cu vreme bună, dar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Minima coboară la 9 grade.

Vremea la munte

La munte se mai adună norii pe parcursul zilei și o să plouă slab în unele zone, iar la altitudini de peste 2000 de metri apar precipitații mixte. Tot la altitudini mari, vântul va crește în intensitate și o să bată cu 60...70 km/h.

