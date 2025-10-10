Urmează încă o săptămână friguroasă. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Meterologii anunţă vineri că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul ţării.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

