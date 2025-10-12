Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Vremea
12-10-2025 | 15:18
Bruma
Meteorologii anunţă răcirea vremii în majoritatea țării, începând de luni. De marți, temperaturile vor fi sub normalul perioadei, cu minime de -3...-2 grade. Cerul va fi parțial înnorat, iar în jumătatea nordică va apărea bruma.

Aura Trif

Potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de luni, în regiunile sudice şi sud-vestice vremea se va menţine local normală din punct de vedere termic, iar în rest se va răci faţă de ziua precedentă, astfel că valorile termice se vor situa uşor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cum va fi vremea săptămâna viitoarea în țară și în Capitală

Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi locale în Maramureş, Transilvania şi Moldova şi izolat în rest, iar seara şi noaptea nebulozitatea şi ploile vor fi prezente mai ales în Muntenia, Dobrogea şi nord-estul Olteniei. Pe crestele montane vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte şi în regiunile estice şi sud-estice şi în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime vor fi de la 11...12 grade în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei până spre 20...21 de grade în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, va fi ceaţă, iar în nord-vestul ţării spre sfârşitul intervalului, izolat, se va produce brumă.

În Bucureşti, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei de luni, iar valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei. Cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii când probabilitatea de ploaie va fi în creştere. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări spre seară şi la începutul nopţii. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Marţi, vremea se va răci, astfel că valorile termice diurne se vor situa sub cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în regiunile vestice şi va prezenta înnorări temporare în rest. Va ploua local în regiunile sudice şi pe arii restrânse în cele estice şi în centru. La munte, în special la altitudini mai mari de 1.500 de metri, trecător vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări mai ales în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 11 şi 18 grade, iar cele minime se vor situa între 0 şi 11 grade, izolat mai scăzute în Transilvania şi Maramureş, până spre -3...-2 grade. Dimineaţa şi noaptea izolat va fi ceaţă, iar în jumătatea de nord a teritoriului spre sfârşitul intervalului, pe arii restrânse se va produce brumă.

În Bucureşti, vremea se va răci, astfel că valorile termice diurne se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va prezenta înnorări şi trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade, iar cea minimă va fi de 7...8 grade.

Miercuri, vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări îndeosebi în regiunile sudice şi sud-estice unde mai ales în prima parte a intervalului, pe arii restrânse vor mai fi ploi slabe, iar la munte, trecător vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 şi 7 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, până spre 10...11 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă. Se va produce brumă, local în jumătatea de nord a teritoriului şi izolat în rest.

În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi noros mai ales în prima parte a zilei, când trecător vor mai fi condiţii să plouă slab, iar spre seară şi noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 3...5 grade, posibil mai scăzută în zona preorăşenească.

Joi, valorile termice vor marca o uşoară creştere faţă de intervalul anterior, însă se vor situa în continuare sub cele specifice acestei datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în zonele montane şi în regiunile sudice şi sud-estice unde pe arii restrânse vor mai fi ploi slabe, iar pe crestele montane precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 18 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10...12 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă. Se va produce brumă, local în nord şi centru şi izolat în rest.

În Bucureşti, valorile termice diurne vor creşte faţă de intervalul anterior, însă se vor situa în continuare sub cele specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 3...6 grade, posibil mai scăzută în zona preorăşenească.

Începând de vineri, valorile termice, cu oscilaţii de la o zi la alta, se vor situa în jurul celor specifice datei în prima zi, apoi vor fi în scădere. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în a doua parte a intervalului îndeosebi în regiunile sudice.

Dată publicare: 12-10-2025 15:18

