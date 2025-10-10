Vremea azi, 10 octombrie 2025. Temperaturile încep să crească, însă ploile și frigul se mențin în unele zone

Vremea
10-10-2025 | 08:51
Vineri o să plouă trecător în Maramureș, Transilvania și în Moldova, iar în zona montană înaltă, spre seară vor fi precipitații mixte. Vântul va ajunge la viteze de 40...55 km/h și se încălzește în cea mai mare parte a țării.

Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 11 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 în sudul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan avem soare, se mai înnorează din când în când, însă ploile vin abia la noapte. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile cresc față de ziua trecută.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Atmosfera va fi schimbătoare, o să plouă slab, pe spații mici și se încălzește. După prânz se vor înregistra 20 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina apar câteva ploi slabe pe parcursul zilei, dar vedem trecător și soarele. Temperaturile, mai ridicate decât joi, se vor situa între 16 la Suceava și 20 de grade la Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim mulți nori și ploi pe spații restrânse, neînsemnate cantitativ. În zonele de munte, spre seară și la noapte, apar precipitații mixte. Se răcește ușor și, după prânz, se vor înregistra cel mult 16 grade la Cluj-Napoca.

În ținuturile vestice se încălzește și se ating 19 grade. Vor fi perioade însorite, dar și înnorări și câteva ploi slabe, mai ales în zonele de munte.

În Transilvania predomină vremea închisă, o să vină și câteva ploi slabe, iar după prânz vor fi cel mult 17 grade la Sibiu și la Târgu Mureș. Spre seară și la noapte, în zonele înalte de munte apar precipitații mixte, iar vântul bate cu 60...80 km/h.

În Oltenia se anunță soare și temperaturi în creștere. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei și se încălzește ușor. După prânz vor fi 21 de grade.

La fel va fi și în ținuturile sudice: vreme frumoasă, temperaturi în creștere și un vânt mai insistent. Cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 22 de grade, se vor înregistra la Giurgiu.

Vremea în București

În București, predomină vremea frumoasă și se mai încălzește puțin. După prânz se vor înregistra în jur de 21 de grade.

Sâmbătă atmosfera va fi schimbătoare și vântul va sufla moderat. Maxima va ajunge la o valoare normală pentru această dată, de 20 de grade.

Duminică avem soare și vreme plăcută. La amiază vor fi tot 20 de grade.

Luni se înnorează și nu este exclus să plouă din când în când. Se răcește și după prânz se vor înregistra cel mult 18 grade. În noaptea de luni spre marți, minima va ajunge la 9 grade.

Vremea la munte

La munte se încălzește, dar cerul rămâne acoperit de nori și o să plouă. La altitudini mari, spre seară apar precipitații mixte și tot la altitudini mari, vântul bate cu 60...80 km/h.

Sâmbătă se anunță o zi cu ploi slabe locale. Apare și soarele pe parcursul zilei, iar în zonele de creastă, vântul o să bată cu 70...80 km/h.

Duminică se anunță vreme destul de bună. Vor fi perioade cu soare, dar și ceva înnorări și câțiva stropi de ploaie. Vântul rămâne destul de insistent în zonele înalte.

Luni predomină vremea închisă și se răcește. O să plouă local, dar în zonele înalte de munte apar precipitații mixte. Vântul o să bată mai tare în zonele înalte de munte.

