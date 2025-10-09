Vremea azi, 9 octombrie 2025. Se duc ploile, iar temperaturile cresc. Zona unde persistă frigul

Vremea se îndreaptă joi, dar o să mai plouă puțin în estul și în sud-estul țării. Vântul continuă să bată cu putere pe partea sud-estică, iar în ținuturile sudice se încălzește față de ieri.

Se vor atinge 20 de grade în Lunca Dunării. În schimb, în Bucovina vor fi doar 10 grade după prânz.



Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este cam înnorat și joi. Mai vin ceva ploi, dar neînsemnate cantitativ, iar temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung pe la 17 grade Celsius. Vântul continuă să agite atmosfera și poate atinge viteze de 70 km/h.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei mai apar câteva ploi slabe, iar vântul rămâne destul de insistent. Vedem puțin și soarele în unele zone. La capitolul temperaturi stăm ceva mai bine decât ieri. În Buzău se vor atinge 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera se menține rece și astăzi. Maximele nu reușesc să treacă de 12 grade. Cerul rămâne acoperit de nori și o să mai plouă pe parcursul zilei. Vor fi însă ploi destul de slabe.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi destul de însorită. Mai apar ceva înnorări, dar abia după lăsarea nopții o să plouă puțin. Temperaturile scad ușor față de ieri. Vor fi cel mult 15...16 grade.

Soare în vestul țării

În vestul țării găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt ceva mai activ în sudul Banatului. Maximele ajung pe la 17 grade, iar la noapte vor fi 9...10 grade în această regiune.

În Transilvania găsim vreme schimbătoare și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit. Se înnorează din când în când. Vântul devine mai insistent, iar la noapte e posibil să picure trecător. Maximele se opresc pe la 15 grade.

În Oltenia atmosfera se menține însorită toată ziua și se încălzește față de ieri. Vântul se întețește și în această zonă, iar regimul termic este unul potrivit pentru data din calendar. Se vor atinge 19, poate 20 de grade.

Încălzirea vremii se simte și în ținuturile sudice. Temperaturile urcă până la 20 de grade în Lunca Dunării. Mai pot să apară câțiva nori de ploaie, dar în ansamblu avem vreme mult mai plăcută decât în ultimele zile.

Vremea la București

Și în București se îndreaptă vremea. Se arată soarele, se încălzește și maxima ajunge la 18, poate 19 grade. Mai apar ceva înnorări și e posibil să picure, în special după orele prânzului. La noapte vor fi 9 grade în centru și vreo 6 grade la marginea orașului.

La munte, atmosfera se menține rece și astăzi. O să mai plouă puțin în masivele sudice și în cele estice, iar pe creste vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vântul o să bată cu putere. În zonele înalte vor fi rafale de 90 km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













