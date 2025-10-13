Când reapar ploile în țară și ninsorile la munte. ANM: Temperaturile vor oscila în perioada 13 - 26 octombrie

13-10-2025
Temperaturile vor varia în următoarele două săptămâni, iar precipitațiile – ploi și ninsoare la munte – sunt așteptate spre sfârșitul săptămânii, potrivit ANM.

Aura Trif

Precipitaţiile sub formă de ploaie, respectiv de lapoviţă şi ninsoare în zona montană înaltă, se vor semnala în special de la finele acestei săptămâni.

Prognoza în următoarele două săptămâni pe regiuni

În zona Banatului, valorile termice diurne, cu alternanţe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepţie făcând cele de la mijlocul acesteia când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipaţie, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 şi 20 de grade, cu cele mai mici valori în jurul datelor de 15 şi 20 octombrie. Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie (în datele de 15 - 17, respectiv 20 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2 - 4 grade, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 şi 8 grade. Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Crişana, temperaturile maxime, cu oscilaţii de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepţie făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipaţie se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 şi 18 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15 - 16, respectiv 19 - 20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit în această perioadă în datele de 16 - 17 şi 20 - 21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 2 - 4 grade, iar în celelalte nopţi aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză şi va avea valori cuprinse între 4 şi 8 grade. Va ploua temporar, mai ales de la finalul primei săptămâni de anticipaţie, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În regiunea Transilvaniei, valorile termice diurne, cu alternanţe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepţie făcând debutul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de prognoză, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 12 şi 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14 - 16, respectiv 19 - 20 octombrie. Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie (în datele de 16 - 18, respectiv 20 - 21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 0 - 2 grade şi se va putea forma brumă, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 2 şi 6 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipaţie şi mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Maramureş, temperaturile maxime, cu oscilaţii de la o zi la alta, se vor situa sub cele specifice perioadei până în jurul datei de 21 octombrie, când vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 13 şi 17 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 14 - 16, respectiv 19 - 20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit în această perioadă în zilele de 15 - 17 şi 20 - 21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 0 - 2 grade şi se va putea forma brumă, iar în celelalte nopţi aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză şi va avea valori cuprinse între 3 şi 6 grade. Ploi temporare se vor semnala la începutul perioadei de prognoză şi îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipaţie, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Moldova, valorile termice diurne, cu alternanţe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în general sub mediilor multianuale, excepţie făcând cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipaţie, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 13 şi 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 13 - 15 şi 19 - 20 octombrie. Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie (în datele de 16 - 17, respectiv 20 - 21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2 - 3 grade, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 şi 8 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipaţie şi mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Dobrogea, temperaturile maxime se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, cu excepţia de la mijlocul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipaţie, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 14 şi 19 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14 - 16, respectiv 19 - 21 octombrie. Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie (în datele de 16 - 17, respectiv 20 - 21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 5 - 7 grade, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 8 şi 11 grade. Va ploua în primele zile din perioada de anticipaţie şi mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Muntenia, temperaturile diurne, cu oscilaţii de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepţie făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipaţie se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi, iar media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 şi 20 de grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15 - 16, respectiv în jurul lui 20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit în această perioadă în datele de 16 - 17 şi 20 - 21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 3 - 5 grade, iar în celelalte nopţi aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză şi va avea valori cuprinse între 6 şi 8 grade. Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză şi îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipaţie, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate.

În Oltenia, valorile termice diurne se vor situa, în prima săptămână de prognoză, în jurul mediilor multianuale, mai puţin la jumătatea intervalului, când vremea va fi mai rece decât în mod normal. În a doua săptămână de anticipaţie, la început se va răci, după care vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 15 şi 20 de grade, cu cele mai mici valori în datele de 15 - 17, respectiv 10 - 21 octombrie. Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie (în datele de 16 - 17, respectiv 20 - 21), când media acestora va fi de 4 - 6 grade, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 6 şi 8 grade. Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate

Vremea la munte

La munte, regimul termic diurn, cu alternanţe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei, excepţie făcând mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipaţie, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 şi 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15 - 16 şi 19 - 20 octombrie.

Nopţile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obişnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va oscila între -3 grade şi 1 grad, iar în restul perioadei de anticipaţie valorile termice nocturne vor fi în creştere şi vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3 - 5 grade. Se vor semnala ploi temporare, în primele zile din perioada analizată, dar mai ales începând cu sfârşitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantităţi de apă însemnate. În zona montană înaltă vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-10-2025 12:21

ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii.

