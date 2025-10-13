Vremea azi, 13 octombrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

13-10-2025
Astăzi, în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile ajung la valori normale de până la 21 de grade. În restul țării se răcește, iar în Bucovina se vor înregistra 11.

În regiunile sudice și pe partea vestică a țării predomină vremea frumoasă, dar în rest se înnorează și o să plouă în Maramureș, Transilvania și în Moldova.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă, soare și un vânt mai insistent. Spre seară se adună norii, iar la noapte o să plouă în multe zone.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează din când în când, însă ploile vin pe spații restrânse. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei și se încălzește ușor.

În nordul Moldovei și în Bucovina astăzi mai sunt înnorări și câteva ploi, dar apare și soarele printre nori. Temperaturile în scădere față de ieri, se vor situa între 11 grade la Suceava și 14 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori și ploi locale. Vedem puțin și soarele, iar după prânz vor fi cel mult 17 grade la Satu Mare si Baia Mare.

În ținuturile vestice predomină vremea frumoasă. Nu prea vedem norii, nici vântul nu prea se simte, iar maximele ajung pe la 18 grade.

În Transilvania atmosfera va fi închisă, o să plouă cam peste tot, iar în zonele înalte de munte apar precipitații mixte. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 17 grade la Alba Iulia.

În sud-vest se anunță soare și atmosferă plăcută, dar către seară vin și pe aici câteva ploi, în nord-estul Olteniei. Se mai încălzește puțin față de ieri și la amiază vor fi 20...21 de grade, valori normale pentru luna octombrie.

Și în ținuturile sudice găsim vreme bună pe parcursul zilei, însă către seară se înnorează treptat, iar la noapte o să plouă în multe zone. Maximele vor ajunge până la 20 de grade.

Vremea în București

În București, ziua de astăzi aduce soare, atmosferă plăcută și în jur de 20 de grade la amiază. Spre seară se înnorează, la noapte o să plouă și vântul va avea unele intensificări.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi cu mulți nori și ploi locale, dar în zonele înalte apar precipitații mixte. Vântul crește în intensitate, mai ales în zona Carpaților de Curbură, iar temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele de ieri.

