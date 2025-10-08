Vremea azi, 8 octombrie 2025. Bucureștiul și sud-estul țării, sub avertizare de Cod roșu de ploi torențiale

Avem ploi serioase în majoritatea regiunilor, mai puțin în vestul și în nord-vestul țării, pe unde găsim soare și vreme bună. Cel mai mult o să plouă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, iar vântul o să bată mai tare în est și în sud-est.

Maximele pornesc de la 10...11 grade în depresiuni și ajung la 18...19 grade în regiunile vestice.

În Dobrogea și Bărăgan continuă să plouă și se pot acumula peste 60 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate cu 70 km/h, iar în Dobrogea, la începutul zilei, vor fi și fenomene electrice. Temperaturile cresc față de ieri. La amiază vor fi cel mult 16 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele nu trec de 14 grade și o să plouă destul de mult. În plus, vântul bate cu putere și sporește senzația de frig. Pe aici vor fi rafale de 70 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi tare neplăcută, cu cer acoperit și ploi consistente. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 15 grade la Iași.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim vreme frumoasă și temperaturi în creștere. Vântul nu pune probleme, iar la amiază vor fi 18 grade la Satu Mare și Baia Mare.

Se mai încălzește și în ținuturile vestice. În Crișana și în Banat predomină vremea frumoasă; în rest mai apar câțiva nori, însă ploile pot să vină doar izolat.

În Transilvania se anunță vreme urâtă, ploi, dar și ninsori în zonele înalte din Meridionali, pe unde și vântul o să bată cu până la 90 km/h. Maximele, mai ridicate decât marți, se opresc la 15 grade în vestul provinciei.

Vremea în sudul țării

În sud-vestul României continuă să plouă și se vor acumula cantități importante de apă în estul Olteniei. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, iar după prânz se ating 17 grade Celsius.

În ținuturile sudice, urmează o zi cu mulți nori și ploi abundente. Se pot strânge peste 60 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 50...70 km/h. Maximele vor ajunge până la 15 grade.

Vremea în București

În Capitală avem o zi cu vreme severă. O să plouă foarte mult, vântul o să bată cu putere, iar maxima se oprește pe la 16 grade.

Joi se mai adună norii și s-ar putea să mai plouă slab. Apare puțin și soarele printre nori, vântul se domolește și se încălzește ușor. Maxima va ajunge pe la 19 grade.

Vineri se arată soarele, norii se împrăștie și nu mai vorbim deloc despre ploi. Se mai încălzește puțin și la amiază se ating 21 de grade.

Sâmbătă se anunță încă o zi frumoasă. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, norii apar doar trecător și după prânz se vor înregistra tot 21 de grade. Urmează o noapte cu cer variabil și o minimă de 9 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme foarte rece, un pic de soare în masivele vestice și ploi consistente în rest. În zonele înalte din Carpații Meridionali o să ningă viscolit. Vântul poate atinge viteze de 90 km/h.

Joi avem vreme mai bună. Ploile apar doar trecător, apare puțin și soarele printre nori, iar în zonele înalte vor fi precipitații mixte. Vântul bate tare în zonele de creastă din Meridionali, unde vor fi rafale de 80 km/h.

Vineri se încălzește ușor. Cerul rămâne acoperit de nori, o să mai plouă din când în când și vântul prinde putere la altitudini mari.

Sâmbătă temperaturile se vor apropia de normal. Avem vreme bună în ansamblu, dar mai sunt și ceva înnorări și ploi pe suprafețe restrânse. În zonele înalte de munte sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

