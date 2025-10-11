O masă de aer polar este așteptată peste România. Ce temperaturi vor fi

O masă de aer polar este așteptată peste România

O masă de aer polar este așteptată peste România. Ce temperaturi vor fi

Chiar dacă în orașe ne-am bucurat sâmbătă de o zi perfectă de toamnă, iarna a pus stăpânire pe crestele munților. La peste 2.500 de metri altitudine, la Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada așezată în ultimele zile.

Un cod galben de vânt este în vigoare la peste 1.700 de metri altitudine. Sîmbătă a fost valabilă o avertizare similară pentru regiuni din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. De luni, temperaturile scad brusc și se va așeza bruma.

Meteorologii spun că până luni ne bucurăm de vreme frumoasă. În Oltenia, de pildă, vor fi 21 de grade.

O masă de aer polar vine peste România

Totuși, la munte, la peste 1.500 de metri, este posibil să mai ningă, iar vântul va sufla cu putere.

De marți, o masă de aer polar va aduce temperaturi scăzute în toată țara și vom avea maxime între 9 și 16 grade.

În Capitală, de pildă, vor fi cel mult 14 miercuri și joi. Noaptea ne așteptăm la îngheț și bruma, așadar temperaturi cu minus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













