Palatul Telefoanelor, una dintre cele mai cunoscute clădiri Art Deco din București

11-01-2026 | 12:00
Palatul Telefoanelor
Una dintre cele mai cunoscute clădiri interbelice din București este Palatul Telefoanelor, o construcție în stil Art Deco, ridicată în centrul orașului, mai exact pe Calea Victoriei nr. 35.

Andreea Popa

În prezent, Palatul Telefoanelor aparține unei companii de telecomunicații, care a finalizat ample lucrări de renovare și a redeschis clădirea în anul 2024, pentru a găzdui birouri ale angajaților.

Recorduri deținute de Palatul Telefoanelor

Pe locul unde se înalță acum impunătoarea clădire se ridicau în trecut casele boierului Ioan (Iancu) Oteteleșanu și faimoasa Terasă Oteteleșanu, locul preferat de întâlnire al elitei artistice și literare a vremii. În anul 1931, terasa a fost cumpărată de Societatea Anonimă Română de Telefoane, recent înființată la acea vreme, care a dorit să construiască aici sediul central, conform igloo.ro.

Ambițiosul proiect a fost încredințat unei echipe formate din arhitectul american Louis Seabury Weeks, arhitectul român de origine olandeză Edmond Van Saanen-Algi și inginerul american Walter Froy. Construcția a fost realizată în stilul zgârie-norilor din New York, ca simbol al inovației și progresului tehnologic, asemeni telefoanelor - o invenție care a schimbat complet stilul de viață al oamenilor. Stilul arhitectural este Art Deco, foarte apreciat la vremea respectivă în occident.

Construcția Palatului Telefoanelor a început în 1931 și a fost finalizată în 1933, iar la momentul inaugurării deținea mai multe recorduri: cea mai înaltă clădire din București (titlu menținut până la construirea fostului Hotel Intercontinental) și prima clădire înaltă pe schelet metalic din România, structura de oţel fiind realizată de Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa.

Înălțimea Palatului Telefoanelor este de 52,5 de metri, având subsol, parter, mezanin și 11 etaje, iar accesul este asigurat cu ajutorul unor lifturi moderne. Ulterior, în perioada 1940-1946, clădirea a fost extinsă prin supraînălţarea corpului din spate (de la 2 la 4 etaje) şi prin amenajarea unor noi spaţii în turnul principal.

Lucrări ample de renovare și consolidare

Considerat primul zgârie-nori din România și una dintre cele mai reprezentative clădiri Art Deco din Capitală, Palatul Telefoanelor este inclus din anul 2004 pe lista Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Bucureşti.

În decursul timpului, clădirea a avut nevoie de o serie de lucrări de consolidare și renovare, fiind afectată de cutremurele din 1940, 1977, 1986 și 1990, dar și de bombardamentele din anul 1944.

Primele lucrări de consolidare au avut loc în perioada 1995-2001, palatul fiind reinaugurat în anul 2005. În 2014, proprietarul de atunci - compania Telekom România (fostul Romtelecom) - a scos la vânzare clădirea, alături de alte două proprietăți învecinate. Întrucât negocierile nu au dus la o tranzacție, Telekom a renunțat în final la vânzare.

O nouă serie de lucrări de consolidare au avut loc în perioada 2018-2024, la finalul cărora Orange România, care a preluat între timp activele fixe ale Telekom România Communications, devenind astfel noul proprietar al Palatului Telefoanelor, a redeschis clădirea.

Pont: Vara, puteți admira Palatul Telefoanelor în toată splendoarea sa, în timp ce vă relaxați stând la una din numeroasele terase deschise pe Calea Victoriei.

