Ce spun turiștii străini despre sejururile din România, în plin sezon de scumpiri. „Totul este bun”

Turismul ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025.

De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România devine o destinație atractivă pentru turiștii străini.

În primele 11 luni din anul trecut, numărul turiștilor în România a scăzut cu 4,1%, de la peste 11 milioane în 2024 la 10,6 milioane, potrivit Institutului Naţional de Statistică. S-au înregistrat creșteri semnificative doar în două luni: la început de an, când zăpada a umplut stațiunile montane, și în mai, de Paşte.

Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism: „Reducerea masivă a voucherelor de vacanță, trend care va continua din nefericire dacă nu luăm măsuri la nivel guvernamental...dacă nu facem nimic, scăderile se vor accentua. S-au decontat vouchere cu 30% mai puțin, dar s-au emis cu 70% mai puțin. Nu e vorba numai de vouchere de vacanță, e despre scăderea puterii de cumpărare în general al românilor, e vorba despre creșterea TVA-ului la 1 august”.

Femeie: „E prima oară când ajungem anul acesta în București. Pentru cineva care a locuit în afara țării de peste 15 ani, România le are pe toate și de la munte, la mare, la muzee, istorie, arhitectură, trebuie explorate..dar cred că e chestia aia, când ai ceva nu apreciezi”.

Iar aceste atracţii au adus mai mulți vizitatori din alte țări.

Corespondent PRO TV: „Numărul turiștilor străini a crescut cu peste 7%, iar în România au ajuns peste 2,3 milioane de vizitatori, mai ales din Germania, Italia, Israel, Marea Britanie și SUA. Aceștia vin în special pentru că prețurile sunt mai mici decât în alte țări și sunt atrași și de biletele de avion mai ieftine decât spre alte destinații”.

Turiști: „Noi suntem din Israel. Este o destinație populară pentru noi și este pentru a doua oară când venim aici. Mâncarea, cultura, oamenii...totul este bun. Arhitectura, clădirile sunt foarte drăguțe, nu vezi așa ceva în țara noastră”.

Turiste: „Pentru noi e prima dată când vedem acest loc. Am văzut că ninge, așa că am venit să vedem zăpada. Este foarte frumoasă țara, este ieftină, sunt multe lucruri de făcut, cumpărături”.

Tineri: „Este foarte frumoasă, îmi place mult România și o să mă întorc.”

Reporter: O să vă întoarceți?

Tineri: „Da, încă o dată!”

Conform datelor oficiale, turiștii care vin în România achită, în medie, două nopţi de cazare.

