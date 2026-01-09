Ce spun turiștii străini despre sejururile din România, în plin sezon de scumpiri. „Totul este bun”

Stiri Turism
09-01-2026 | 19:55
×
Codul embed a fost copiat

Turismul ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025.

autor
Delia Bîrla

De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România devine o destinație atractivă pentru turiștii străini.

În primele 11 luni din anul trecut, numărul turiștilor în România a scăzut cu 4,1%, de la peste 11 milioane în 2024 la 10,6 milioane, potrivit Institutului Naţional de Statistică. S-au înregistrat creșteri semnificative doar în două luni: la început de an, când zăpada a umplut stațiunile montane, și în mai, de Paşte.

Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism: „Reducerea masivă a voucherelor de vacanță, trend care va continua din nefericire dacă nu luăm măsuri la nivel guvernamental...dacă nu facem nimic, scăderile se vor accentua. S-au decontat vouchere cu 30% mai puțin, dar s-au emis cu 70% mai puțin. Nu e vorba numai de vouchere de vacanță, e despre scăderea puterii de cumpărare în general al românilor, e vorba despre creșterea TVA-ului la 1 august”.

Femeie: „E prima oară când ajungem anul acesta în București. Pentru cineva care a locuit în afara țării de peste 15 ani, România le are pe toate și de la munte, la mare, la muzee, istorie, arhitectură, trebuie explorate..dar cred că e chestia aia, când ai ceva nu apreciezi”.

Citește și
albania
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Țări de vizitat în 2026

Iar aceste atracţii au adus mai mulți vizitatori din alte țări.

Corespondent PRO TV: „Numărul turiștilor străini a crescut cu peste 7%, iar în România au ajuns peste 2,3 milioane de vizitatori, mai ales din Germania, Italia, Israel, Marea Britanie și SUA. Aceștia vin în special pentru că prețurile sunt mai mici decât în alte țări și sunt atrași și de biletele de avion mai ieftine decât spre alte destinații”.

Turiști: „Noi suntem din Israel. Este o destinație populară pentru noi și este pentru a doua oară când venim aici. Mâncarea, cultura, oamenii...totul este bun. Arhitectura, clădirile sunt foarte drăguțe, nu vezi așa ceva în țara noastră”.

Turiste: „Pentru noi e prima dată când vedem acest loc. Am văzut că ninge, așa că am venit să vedem zăpada. Este foarte frumoasă țara, este ieftină, sunt multe lucruri de făcut, cumpărături”.

Tineri: „Este foarte frumoasă, îmi place mult România și o să mă întorc.

Reporter: O să vă întoarceți?

Tineri: „Da, încă o dată!”

Conform datelor oficiale, turiștii care vin în România achită, în medie, două nopţi de cazare. 

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, turisti,

Dată publicare: 09-01-2026 19:55

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Trenurile au revenit pline cu turiști, în București. Priveliștea dezolantă din Gara de Nord
Stiri actuale
Trenurile au revenit pline cu turiști, în București. Priveliștea dezolantă din Gara de Nord

La final de vacanță, trenurile au fost foarte aglomerate, mai ales cele care au plecat din stațiunile montane spre Capitală. Cei care nu și-au cumpărat biletele din timp au fost nevoiți să stea în picioare.

Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Țări de vizitat în 2026
Stiri Turism
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Țări de vizitat în 2026

După un an dominat de revolte anti-turism în Europa și restricții pentru vizitatori, 2026 aduce o schimbare: tot mai multe destinații din lume atrag activ turiști cu buget redus prin prețuri accesibile, vize gratuite și politici pro-turism.

Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”
Stiri actuale
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”

A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.

Sute de turiști străini au rămas blocați pe o insulă izolată din Yemen. Printre ei se află și o româncă
Stiri externe
Sute de turiști străini au rămas blocați pe o insulă izolată din Yemen. Printre ei se află și o româncă

Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile.

Zilele libere au adus noi serii de turiști la munte. Antreprenorii din turism sunt încântați
Stiri Turism
Zilele libere au adus noi serii de turiști la munte. Antreprenorii din turism sunt încântați

A treia săptămână la rând cu zile libere a adus noi serii de turiști la munte. Zăpada din weekend-ul trecut i-a entuziasmat pe iubitorii sporturilor de iarnă.  

Recomandări
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”
Stiri externe
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei
Stiri externe
Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Liderul suprem al Iranului atacă protestatarii anti-guvernamentali, după aproape două săptămâni de demonstrații în întreaga țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59