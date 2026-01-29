Top destinații pentru luna de miere accesibile. Unde să călătorești cu bani puțini pentru o experiență de lux

Stiri Turism
Top destinații pentru luna de miere accesibile
Shutterstock

O nuntă este costisitoare, iar după toate cheltuielile, s-ar putea să nu îți mai rămână suficienți bani pentru luna de miere.

autor
Anca Lupescu

Prima vacanță ca soți nu ar trebui să vă golească buzunarele. Există o mulțime de destinații superbe pentru o lună de miere cu buget redus și pe care să o țineți minte peste ani și ani. Iată unde poți să îți faci luna de miere fără să cheltui o avere.

Luna de miere cu buget restrâns

Fii flexibil cu zborurile 

Costurile biletelor de avion pot consuma o mare parte din bugetul pentru luna de miere. Fii deschis la diferite date de călătorie și folosește instrumente precum:

•  Google Flights sau Skyscanner pentru a compara prețurile

•  Setează alerte de preț pentru a profita de reduceri când tarifele scad

•  Caută aeroporturi accesibile în apropiere

•  Ia în considerare zborurile în zilele de marți sau miercuri pentru tarife mai mici

Alege destinații prietenoase cu bugetul 

Nu orice lună de miere trebuie să fie la un resort de cinci stele în Bora Bora. Există nenumărate destinații accesibile care oferă romantism, aventură și farmec, fără prețuri exagerate. Portugalia are orașe de coastă, regiuni viticole și orașe fermecătoare precum Lisabona și Porto. Croația oferă magie mediteraneană, dar fără prețurile Italiei.

Rezervă un pachet pentru luna de miere 

Multe hoteluri și resorturi oferă pachete pentru luna de miere care includ cazare, mese și experiențe romantice pentru mai puțin decât dacă le-ai rezerva separat. Caută:

•  Oferte all-inclusive

•  Beneficii speciale pentru luna de miere, cum ar fi credite la spa sau cine romantice la lumina lumânărilor

•  Hoteluri boutique cu oferte sezoniere

Planifică experiențe, nu doar lux 

Nu este vorba despre cât cheltuiești, ci despre amintirile pe care le creezi. Cuplurile atente la buget se pot bucura în continuare de:

•  Activități gratuite sau ieftine: drumeții, picnicuri, apusuri sau explorarea piețelor locale

•  Cursuri de gătit, degustări de vin sau tururi cu bicicleta

•  Zile relaxante la plajă sau la piscină, în hotel

Concentrează-te pe timpul de calitate petrecut împreună, și luna de miere va fi de neuitat, indiferent de buget.

10 destinații pentru luna de miere accesibile

Aceste zece destinații pentru luna de miere sunt prietenoase cu bugetul, dar totuși oferă senzația de lux autentic, conform mentalfloss.

Lisabona către Algarve, Portugalia

Portugalia excelează în materie de romantism accesibil. Începeți în Lisabona, rătăcind pe străzi cu faianță și savurând mese surprinzător de bune pentru mai puțin de 20 €, apoi închiriați o mașină și mergeți spre sud, către Algarve. Luna de miere merită să includă peisajele cu stânci dramatice, plajele aurii, fructe de mare proaspete și vinuri care costă mai puțin decât apa îmbuteliată de acasă.

Naxos sau Lefkada, Grecia

Toată lumea vrea atmosfera o atmosferă ca în Santorini, dar fără prețurile din Santorini. Insulele grecești precum Naxos și Lefkada, oferă apă cristalină, sate albe și cine la apus fără mulțimi sau costuri exagerate. Închiriați o mașină, vizitați plajele pe parcursul zilei și savurați cine lungi, la lumina lumânărilor, seara. 

Phuket, Thailanda

Thailanda este standardul de aur pentru un lux accesibil. În Phuket veți găsi plaje superbe, mâncare incredibil de ieftină și tratamente spa care par surprinzător de accesibile pentru calitatea lor. Indiferent dacă doriți zile leneșe pe plajă sau aventuri, ambele pot fi făcute cu un buget redus.

Dubrovnik și Split, Croația

Croația pare varianta mai accesibilă a Italiei. Puteți explora zidurile medievale ale orașelor, înota în apă incredibil de limpede și folosi feriboturi între insule. Dacă vă organizați bine, vremea va fi superbă fără prețurile de sezon de vârf.

Vietnam 

Orașul de coastă foarte locuibil Da Nang a pus Vietnamul Central în lumina reflectoarelor, datorită prețurilor scăzute și aerului curat. 

Albania 

Albania, această mică țară balcanică a devenit populară în ultima vreme. Atenția se concentrează de obicei pe Ksamil, un oraș inititulat „Caraibele Europei”. În timp ce prețurile în Ksamil pot fi extrem de ridicate chiar și după standarde europene occidentale, restul țării rămâne foarte accesibil. Vizitați cele mai frumoase locuri din Albania și bucurați-vă de peisajele spectaculoase de aici.

Maroc 

Această destinație, aflată la doar o aruncătură de băţ de Europa, este extrem de accesibilă și, pentru un cuplu aflat în luna de miere, Maroc are multe de oferit. Înarmați-vă cu răbdare pentru a explora fiecare colțișor și veți rămâne surprinși de Maroc.

Indonezia 

Indonezia poate fi o destinație extrem de accesibilă pentru occidentali, iar Bali rămâne o destinație bună pentru o călătorie accesibilă. 

Bosnia-Herțegovina 

Bosnia-Herțegovina, această țară balcanică, aflată lângă Croația, este perfectă pentru a fi explorată în doi. Orașul medieval Mostar este un adevărat punct de atracție, cu faimosul său pod care odinioară conecta rute comerciale până la Veneția și Constantinopol. Capitala Sarajevo este impresionantă, având o căldură autentică, arhitectură interesantă și un cartier istoric minunat. Este extrem de accesibilă și una dintre capitalele cu adevărat subapreciate din Europa, conform indietraveller.

Columbia 

Columbia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații din America de Sud. Este, de asemenea, o țară uimitoare de explorat în doi. Poți găsi puțin din toate în Columbia, având atât coastă Pacifică, cât și Atlantică, pădurea amazoniană și începutul lanțului muntos Andean. Adaugă la asta orașele vibrante Medellín și Bogotá, ospitalitatea columbienilor și cultura lor plină de viață, și vei obține una dintre cele mai bune destinații accesibile de călătorie din America. Deși este mult mai sigură decât sugerează reputația sa anterioară, ar trebui să vă luați, totuși, niște măsuri de precauție.

Etichete: luna de miere, ziua indragostitilor, vacanta,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Citește și...
Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026. Locurile în care turiștii plătesc cel mai mult
Stiri Turism
Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026. Locurile în care turiștii plătesc cel mai mult

Dacă planificați o vacanță este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa.

Istoria Brașovului, din Evul Mediu până în comunism, disponibilă prin Realitatea Virtuală: „E ca și cum ai juca un joc video”
Stiri Turism
Istoria Brașovului, din Evul Mediu până în comunism, disponibilă prin Realitatea Virtuală: „E ca și cum ai juca un joc video”

Turiștii care ajung în Brașov sunt invitați să descopere și trecutul orașului, cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală, nu doar prezentul.

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar
Stiri Turism
Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

O țară din Europa este cea mai bună destinație în ceea ce privește accesul la servicii medicale, costurile de trai, regimul vizelor și clima. 

Recomandări
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
Stiri Sport
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu

Sentința instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS decizia de acordare a medaliei olimpice de bronz pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu se bazează pe o înregistrare nedifuzată până acum.

Filmul accidentului cu șapte morți din Timiș. Experții vor stabili dacă sistemul tehnic al microbuzului a dus la tragedie
Știri Actuale
Filmul accidentului cu șapte morți din Timiș. Experții vor stabili dacă sistemul tehnic al microbuzului a dus la tragedie

Șoferul grec implicat în accidentul cu șapte morți din Timiș avea în sânge urme de cocaină, canabis și alcool.

Cum a fost prinsă în flagrant avocata care a luat șpagă 60.000 de euro. Un ofițer sub acoperire al DNA i-a întins capcana
Știri Actuale
Cum a fost prinsă în flagrant avocata care a luat șpagă 60.000 de euro. Un ofițer sub acoperire al DNA i-a întins capcana

O avocată din București a fost prinsă de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire. Banii ar fi fost doar o tranșă din 500.000 de euro ceruți unui om de afaceri din Constanța, cu probleme penale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Ianuarie 2026

46:23

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 28 Ianuarie 2026

01:30:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Ianuarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Emma Răducanu, un fel de Gigi Becali al tenisului: decizia anunțată oficial

Sport

E gata! Denis Alibec pleacă de la FCSB. Unde va juca