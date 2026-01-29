Top destinații pentru luna de miere accesibile. Unde să călătorești cu bani puțini pentru o experiență de lux

O nuntă este costisitoare, iar după toate cheltuielile, s-ar putea să nu îți mai rămână suficienți bani pentru luna de miere.
Prima vacanță ca soți nu ar trebui să vă golească buzunarele. Există o mulțime de destinații superbe pentru o lună de miere cu buget redus și pe care să o țineți minte peste ani și ani. Iată unde poți să îți faci luna de miere fără să cheltui o avere.
Luna de miere cu buget restrâns
Fii flexibil cu zborurile
Costurile biletelor de avion pot consuma o mare parte din bugetul pentru luna de miere. Fii deschis la diferite date de călătorie și folosește instrumente precum:
• Google Flights sau Skyscanner pentru a compara prețurile
• Setează alerte de preț pentru a profita de reduceri când tarifele scad
• Caută aeroporturi accesibile în apropiere
• Ia în considerare zborurile în zilele de marți sau miercuri pentru tarife mai mici
Alege destinații prietenoase cu bugetul
Nu orice lună de miere trebuie să fie la un resort de cinci stele în Bora Bora. Există nenumărate destinații accesibile care oferă romantism, aventură și farmec, fără prețuri exagerate. Portugalia are orașe de coastă, regiuni viticole și orașe fermecătoare precum Lisabona și Porto. Croația oferă magie mediteraneană, dar fără prețurile Italiei.
Rezervă un pachet pentru luna de miere
Multe hoteluri și resorturi oferă pachete pentru luna de miere care includ cazare, mese și experiențe romantice pentru mai puțin decât dacă le-ai rezerva separat. Caută:
• Oferte all-inclusive
• Beneficii speciale pentru luna de miere, cum ar fi credite la spa sau cine romantice la lumina lumânărilor
• Hoteluri boutique cu oferte sezoniere
Planifică experiențe, nu doar lux
Nu este vorba despre cât cheltuiești, ci despre amintirile pe care le creezi. Cuplurile atente la buget se pot bucura în continuare de:
• Activități gratuite sau ieftine: drumeții, picnicuri, apusuri sau explorarea piețelor locale
• Cursuri de gătit, degustări de vin sau tururi cu bicicleta
• Zile relaxante la plajă sau la piscină, în hotel
Concentrează-te pe timpul de calitate petrecut împreună, și luna de miere va fi de neuitat, indiferent de buget.
10 destinații pentru luna de miere accesibile
Aceste zece destinații pentru luna de miere sunt prietenoase cu bugetul, dar totuși oferă senzația de lux autentic, conform mentalfloss.
Lisabona către Algarve, Portugalia
Portugalia excelează în materie de romantism accesibil. Începeți în Lisabona, rătăcind pe străzi cu faianță și savurând mese surprinzător de bune pentru mai puțin de 20 €, apoi închiriați o mașină și mergeți spre sud, către Algarve. Luna de miere merită să includă peisajele cu stânci dramatice, plajele aurii, fructe de mare proaspete și vinuri care costă mai puțin decât apa îmbuteliată de acasă.
Naxos sau Lefkada, Grecia
Toată lumea vrea atmosfera o atmosferă ca în Santorini, dar fără prețurile din Santorini. Insulele grecești precum Naxos și Lefkada, oferă apă cristalină, sate albe și cine la apus fără mulțimi sau costuri exagerate. Închiriați o mașină, vizitați plajele pe parcursul zilei și savurați cine lungi, la lumina lumânărilor, seara.
Phuket, Thailanda
Thailanda este standardul de aur pentru un lux accesibil. În Phuket veți găsi plaje superbe, mâncare incredibil de ieftină și tratamente spa care par surprinzător de accesibile pentru calitatea lor. Indiferent dacă doriți zile leneșe pe plajă sau aventuri, ambele pot fi făcute cu un buget redus.
Dubrovnik și Split, Croația
Croația pare varianta mai accesibilă a Italiei. Puteți explora zidurile medievale ale orașelor, înota în apă incredibil de limpede și folosi feriboturi între insule. Dacă vă organizați bine, vremea va fi superbă fără prețurile de sezon de vârf.
Vietnam
Orașul de coastă foarte locuibil Da Nang a pus Vietnamul Central în lumina reflectoarelor, datorită prețurilor scăzute și aerului curat.
Albania
Albania, această mică țară balcanică a devenit populară în ultima vreme. Atenția se concentrează de obicei pe Ksamil, un oraș inititulat „Caraibele Europei”. În timp ce prețurile în Ksamil pot fi extrem de ridicate chiar și după standarde europene occidentale, restul țării rămâne foarte accesibil. Vizitați cele mai frumoase locuri din Albania și bucurați-vă de peisajele spectaculoase de aici.
Maroc
Această destinație, aflată la doar o aruncătură de băţ de Europa, este extrem de accesibilă și, pentru un cuplu aflat în luna de miere, Maroc are multe de oferit. Înarmați-vă cu răbdare pentru a explora fiecare colțișor și veți rămâne surprinși de Maroc.
Indonezia
Indonezia poate fi o destinație extrem de accesibilă pentru occidentali, iar Bali rămâne o destinație bună pentru o călătorie accesibilă.
Bosnia-Herțegovina
Bosnia-Herțegovina, această țară balcanică, aflată lângă Croația, este perfectă pentru a fi explorată în doi. Orașul medieval Mostar este un adevărat punct de atracție, cu faimosul său pod care odinioară conecta rute comerciale până la Veneția și Constantinopol. Capitala Sarajevo este impresionantă, având o căldură autentică, arhitectură interesantă și un cartier istoric minunat. Este extrem de accesibilă și una dintre capitalele cu adevărat subapreciate din Europa, conform indietraveller.
Columbia
Columbia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații din America de Sud. Este, de asemenea, o țară uimitoare de explorat în doi. Poți găsi puțin din toate în Columbia, având atât coastă Pacifică, cât și Atlantică, pădurea amazoniană și începutul lanțului muntos Andean. Adaugă la asta orașele vibrante Medellín și Bogotá, ospitalitatea columbienilor și cultura lor plină de viață, și vei obține una dintre cele mai bune destinații accesibile de călătorie din America. Deși este mult mai sigură decât sugerează reputația sa anterioară, ar trebui să vă luați, totuși, niște măsuri de precauție.
