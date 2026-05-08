Lichide în bagajul de mână. Regula care încă dă bătăi de cap turiștilor

Aeroporturile din București au eliminat restricțiile pentru lichide, aerosoli și geluri în bagajul de mână.  

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București pot transporta acum lichide, aerosoli și geluri în bagajul de mână în recipiente individuale de până la 2 litri, după eliminarea regulii de 100 ml per recipient. Totuși, regula încă dă bătăi de cap anumitor pasageri. Iată tot ce trebuie să știi despre lichide în bagajul de mână.

Reguli privind lichide în bagajul de mână

Noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) în bagajul de cabină au intrat în vigoare începând cu 11 martie 2026 și este valabilă doar pentru aeroporturile din București: Henri Coandă și Băneasa, conform bucharestairports.ro.

Reglementările se bazează pe utilizarea unor scanere avansate care generează imagini 3D ale bagajelor și permit personalului de securitate să verifice lichidele fără ca pasagerii să fie nevoiți să scoată recipientele din bagaje.

”Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Pasagerii trebuie să știe că relaxarea restricțiilor privind lichidele vizează exclusiv pasagerii care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, Aeroportul Internațional București Băneasa, nefiind aplicabilă pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Așadar, dacă doar te afli în tranzit în aceste aeroporturi, regulile nu ți se aplică.

Condiții transport lichide pe Henri Coandă și Aeroportul Băneasa

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Băneasa pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri în recipiente individuale de până la 2 litri, comparativ cu limita anterioară de 100 ml per recipient.

Relaxarea restricțiilor se aplică exclusiv pasagerilor ale căror zboruri au ca punct de plecare aeroporturile Băneasa sau Henri Coandă și nu se aplică pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

În 2025, Comisia Europeană a autorizat instalarea scanerelor care permit transportul în bagajul de mână al recipientelor cu lichide mai mari de 100 ml. În legătură cu aceste scanere, Serviciul Român de Informații a precizat că eliminarea restricțiilor va fi aplicată doar în aeroporturile unde este instalat noul algoritm certificat de detecție. Primul aeroport din România care a eliminat regula de 100 ml a fost cel din Cluj-Napoca.

Limita de 100 ml pentru lichide în bagajul de mână a fost introdusă în 2006, în urma descoperirii unui complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul avioanelor. Planul presupunea aruncarea în aer a mai multor aeronave care plecau din Londra către Statele Unite, folosind explozibili lichizi ascunși în sticle de băuturi.

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Începând de miercuri, 11 martie, ora 0.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Ce produse sunt considerate lichide în bagajul de mână

Poți face controlul de securitate mai rapid și mai simplu dacă îți împachetezi corect lichidele, alimentele nesolide și produsele de igienă personală. La aeroport, aceste articole sunt denumite „lichide, aerosoli și geluri”.

Exemple de lichide, alimente nesolide și produse personale încadrate ca lichide, aerosoli și geluri

Lichide 

•   cafea

•   băuturi carbogazoase

•   suc

•   apă îmbuteliată

•   sirop de arțar

•   alcool

•   șampon

•   balsam

•   apă de gură

•   pastă de dinți

•   parfum

•   apă de colonie

•   săpun lichid

•   repelent pentru insecte

•   dezinfectant de mâini lichid sau gel

•   creme și loțiuni

•   fixativ

•   cosmetice lichide (ex: rimel, fond de ten lichid, eyeliner lichid)

Aerosoli 

•   fixativ

•   spray de corp

•   spray antistatic

•   spray de protecție solară

•   spumă de ras

•   deodorant spray

Geluri 

•   gloss de buze

•   gel de păr

•   gem

•   jeleu

•   budincă

•   iaurt

•   gelatină

•   piure de cartofi

•   unt de arahide

•   cremă de ciocolată

•   brânză tartinabilă

•   cremă tartinabilă de arțar

•   gel de ras

•   deodorant gel

•   cosmetice tip gel (ex: blush gel, produse gel pentru buze)

Atenție: dacă un obiect ilegal este descoperit la controlul de securitate (de exemplu spray cu piper), autoritățile sunt obligate să anunțe poliția.

Ai voie cu mâncare în avion?

A călători cu alimente ambalate, nedeschise, este una dintre cele mai simple metode de a transporta gustări. Produsele sigilate din fabrică sunt ușor de identificat de către agenții TSA, ceea ce poate accelera procesul de control de securitate. Poți lua cu tine batoane de cereale sau o pungă de chipsuri pentru drum.

Poți aduce și mâncare pregătită de acasă. Un prânz complet, cum ar fi o salată de paste sau un sandviș, este o metodă bună de a evita mâncarea scumpă din aeroport. Totuși, trebuie să fii atent la modul în care este ambalată. Dacă folosești multă folie de aluminiu, este posibil să fie necesar un control suplimentar, deoarece aparatul de scanare nu poate vedea clar prin ea.

Opțiuni permise în bagajul de mână includ:

• gustări ambalate și nedeschise (biscuiți, nuci, crackers)

• sandvișuri și wrap-uri

• carne gătită și legume (fără lichid)

• plăcinte și prăjituri

Poți lua la tine orice fel de gustări sau mâncare, de la dulciuri făcute în casă până la mâncare de tip fast food din aeroport sau patiserie.

Cât despre mâncărurile lichide precum budinci, iaurturi sau supe, acestea trebuie să fie sub 100 de ml. În cazul în care pleci din aeroporturile din București, limita de lichide este de până la 2 litri, așa că nu va trebui să îți faci griji în privința lor.

