Cazul, care pare desprins dintr-un film, a declanșat o anchetă a poliției din sud-estul landului Hessa.

Incidentul s-a produs pe 30 aprilie, pe autostrada A66, pe sensul de mers către Frankfurt. Potrivit martorilor, bolidul de 510 cai putere, capabil să atingă 313 km/h, a scăpat de sub control în timpul unei frânări și s-a izbit violent de parapet.

Surprinzător însă, șoferul nu s-a oprit după impact. Acesta și-ar fi continuat deplasarea cu mașina avariată, înainte de a o abandona pe un drum de pământ din apropierea localității Bruchköbel.

Imagini șocante cu mașina distrusă

Poliția germană a publicat fotografii cu automobilul, iar imaginile arată distrugeri majore. Partea frontală a mașinii este aproape complet distrusă: bara de protecție, radiatorul, farurile și aripile au fost făcute praf. Nici partea din spate nu a scăpat fără avarii serioase.

Anchetatorii încearcă acum să afle cine se afla la volanul mașinii în momentul accidentului. Potrivit informațiilor preliminare, Porsche 911 GT3 (992.2) avea numere de înmatriculare din Serbia.

Motivul pentru care șoferul a fugit și a abandonat mașina cu portiera deschisă rămâne necunoscut. Între timp, cazul a devenit viral pe rețelele sociale, unde au apărut numeroase teorii și glume. Unii utilizatori de Facebook au comentat ironic că sunt gata să ridice gratuit supercarul, dacă îl pot păstra.