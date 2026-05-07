Cum să vezi știrile de pe Știrile ProTV primele în Google. Ghid pentru setarea sursei preferate

O funcție nouă introdusă de Google îți permite să alegi ce surse de știri apar în fruntea rezultatelor de căutare.

De câte ori ai căutat o știre importantă pe Google și ai ajuns să citești același subiect preluat de pe zeci de site-uri diferite, fără să găsești rapid sursa în care ai cu adevărat încredere? Sau, mai rău, ai întâlnit conținut generat automat care imită forma știrilor, fără substanță editorială reală? Aceasta este o problemă cu care se confruntă zilnic milioane de utilizatori. Google a răspuns printr-o funcție nouă numită Preferred Sources — „Surse Preferate" — disponibilă acum pentru toți utilizatorii din întreaga lume, inclusiv în limba română. Ce este funcția Preferred Sources? Preferred Sources este o facilitate prin care utilizatorii Google pot selecta manual publicațiile pe care vor să le vadă mai frecvent în secțiunea „Top Stories" din rezultatele de căutare. Odată ce adaugi un site ca sursă preferată, Google îi acordă prioritate atunci când acel site publică conținut relevant pentru subiectul căutat. Practic, nu mai ești dependent exclusiv de algoritmul de clasificare — poți influența activ ce apare în fața ta. Funcția a fost lansată ca experiment în iunie 2025, a ajuns în SUA și India în august același an, s-a extins global în engleză în decembrie 2025, iar din 30 aprilie 2026 este disponibilă în toate limbile suportate de Google Search, inclusiv română.

De ce contează pentru tine ca cititor de stirileprotv.ro? Știrile ProTV este una dintre cele mai urmărite surse de informare din România, cu o redacție care produce zilnic zeci de materiale verificate, din domeniile politic, social, internațional, sănătate și economie. Când cauți o informație urgentă pe Google — un cutremur, un rezultat electoral, o măsură economică — ai nevoie să ajungi rapid la o sursă verificată, nu la un agregator sau la un site care a copiat știrea fără context. Prin adăugarea stirileprotv.ro ca sursă preferată, Google va prioritiza afișarea articolelor publicate de redacția Știrile ProTV ori de câte ori acestea sunt relevante pentru interogarea ta. Cum funcționează concret? Atunci când cauți un subiect actual pe Google, vei observa în secțiunea „Top Stories" o iconiță în formă de stea, plasată în colțul din dreapta al titlului secțiunii. Dând click pe ea, se deschide un panou în care poți căuta și selecta publicațiile preferate. Selectezi stirileprotv.ro, salvezi, reîmprospătezi pagina și, dacă există articole publicate recent pe tema căutată, acestea vor apărea mai sus decât înainte. Poți adăuga oricâte surse dorești și le poți modifica oricând. Selecțiile sunt salvate în contul tău Google și aplicate automat în toate căutările viitoare. Poți gestiona lista completă accesând google.com/preferences/source.

Ce nu schimbă această funcție? Este important de subliniat că Preferred Sources nu transformă Google într-un flux de știri exclusiv dintr-o singură sursă. Vei vedea în continuare articole de la alte publicații, mai ales când stirileprotv.ro nu a publicat pe un subiect specific. Relevanța rămâne criteriul central — Google prioritizează sursele preferate doar atunci când acestea au publicat conținut proaspăt și pertinent pentru căutarea ta. De asemenea, funcția are un filtru de calitate: site-urile care nu publică cu regularitate conținut actualizat nu sunt eligibile să fie selectate. Acesta este un criteriu aplicat automat de Google. Pași simpli pentru a configura preferința Există trei moduri de a adăuga stirileprotv.ro ca sursă preferată. - Primul și cel mai direct este accesarea link-ului dedicat din contul Google — vei fi dus direct la ecranul de selecție. - Al doilea mod este prin iconița stea din secțiunea Top Stories, vizibilă la orice căutare de știri. - Al treilea este prin panoul de gestionare a preferințelor de la google.com/preferences/source, unde poți administra toate sursele adăugate. Procesul durează mai puțin de un minut și nu necesită nicio aplicație suplimentară sau cont separat față de cel Google pe care probabil îl ai deja.

Google Discover și butonul „Urmărește” (Follow) Pe lângă căutarea clasică, Google oferă și Google Discover, un feed personalizat disponibil în aplicația Google sau pe dispozitivele Android. Discover afișează conținut fără a fi nevoie de o căutare activă, bazându-se pe interesele și comportamentul utilizatorului. Recent, platforma a introdus un buton „Urmărește” (Follow, depinde de limba in care e setat contul de Google), care permite urmărirea directă a publicațiilor preferate. După apăsarea acestui buton, utilizatorii vor vedea mai frecvent conținut din sursa respectivă în feed. Discover include articole, videoclipuri și chiar postări din social media, oferind o experiență diversificată. Prin combinarea funcției Preferred Sources cu Follow în Discover, utilizatorii își pot construi un flux de informații personalizat, bazat pe surse de încredere.

Un control mic cu efect mare Într-o perioadă în care căutările online returnează tot mai mult conținut generat automat, sintetizat de inteligență artificială sau provenit din surse de calitate îndoielnică, Preferred Sources este una dintre puținele pârghii pe care Google le oferă direct utilizatorului. Nu este o garanție că vei vedea exclusiv ceea ce dorești, dar este o modalitate concretă de a-ți personaliza experiența de informare. Iar când știrile.protv.ro publică un material relevant pentru subiectul tău, șansele să ajungi la el cresc semnificativ.

