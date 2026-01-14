Satul intitulat „Caraibele Europei”. Are cea mai albastră apă din lume și se află în Peninsula Balcanică

Iarna și-a făcut simțită prezența în România, dar asta nu înseamnă că nu poți avea parte de o vară europeană.

De fapt, există un mic oraș din Balcani unde atmosfera de vacanță cu vreme caldă se prelungește bine în toamnă, motiv pentru care a primit porecla „Caraibele Europei”.

Satul intitulat „Caraibele Europei”

Situat în extremitatea sudică a Albaniei, satul Ksamil oferă soare, nisip și o atmosferă relaxată într-o zonă compactă, de aproximativ 13 kilometri pătrați.

Ksamil este o destinație de plajă cu aspect de paradis, situată în sudul Albaniei. Riviera Albaneză are multe plaje frumoase, însă Ksamil oferă o atmosferă asemănătoare cu Bora Bora. Aici ai senzația că te afli în Maldive, fără zboruri lungi și fără costuri ridicate.

Spre deosebire de alte plaje din zona Mediteranei, Ksamil este încă un loc liniștit și mai puțin aglomerat. Apa este foarte limpede, de culoare turcoaz. Plaja are nisip alb și priveliști deschise către coasta Mării Ionice. În plus, zona este înconjurată de peisaje montane. Ksamil este una dintre cele mai apreciate plaje de pe Riviera Albaneză, conform albaniatourguide.

Satul este potrivit atât pentru o zi relaxantă la plajă, cât și pentru o vacanță romantică. Poți petrece timpul la soare, înotând sau chiar înotând până la una dintre insulele nelocuite aflate în larg.

Plaja Ksamil și micile insule din apropiere sunt considerate unele dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa.

Shutterstock

Cum ajungi

Cel mai apropiat aeroport de Ksamil este aeroportul din Corfu. Corfu este o insulă grecească situată aproape de coasta Albaniei. În prezent, nu există aeroport în Ksamil sau Saranda. De aceea, cea mai practică variantă este zborul către Corfu.

Din Corfu se poate lua feribotul către Albania, cu sosire în orașul Saranda. Din Saranda, poți ajunge în Ksamil fie cu taxiul, fie cu autobuzul. Satul se află la aproximativ 12 km sud de Saranda. Drumul cu taxiul durează aproximativ 10 minute și costă în jur de 25 de euro. Autobuzul face aproximativ 30 de minute, iar biletul costă sub 1 euro.

O altă variantă este zborul către Aeroportul Internațional Tirana. Din Tirana, se poate ajunge pe cale rutieră la Ksamil. Autobuzul dintre Tirana și Saranda face aproximativ 6–7 ore.

Zborul către Tirana este o opțiune bună dacă intenționezi să vizitezi mai multe zone din Albania.

Dacă vrei să vizitezi doar Ksamil, este mai simplu să zbori către aeroportul din Corfu decât către Tirana. Aeroportul din Corfu are numeroase zboruri low-cost. De acolo, trebuie să ajungi în portul de feribot din Corfu, apoi să iei feribotul către Saranda. Din Saranda, Ksamil se ajunge cu autobuzul sau cu taxiul.

La rezervarea biletelor de feribot, trebuie avut în vedere faptul că Grecia are o diferență de fus orar de o oră față de Albania. Diferențele de oră pot duce la pierderea feribotului dacă nu sunt luate în calcul.

Călătoria cu feribotul de la Corfu la Saranda durează aproximativ 30 de minute cu ambarcațiunea rapidă sau 70 de minute cu feribotul clasic. Distanța dintre Corfu și Ksamil este de aproximativ 18 km. Prețul este de 23,80 euro în sezonul de vârf și 19 euro în extrasezon. Din Saranda, Ksamil se poate ajunge cu taxiul (25 euro) sau cu autobuzul (aproximativ 1,50 euro).

Shutterstock

Ce să faci în Ksamil, „Caraibele Europei”

Vizitează plajele

Ksamil este un sat destul de mic, iar principala atracție este marea. Primul lucru pe care îl poți face este să vizitezi numeroasele plaje din zonă. Plajele preferate menționate sunt Stela Beach, Bora Bora Beach și Lori Beach, dar poți închiria și o mașină pentru a descoperi plaje din apropiere, precum Pulebardha Beach, Plazhi i Krorezes și Shpella e Pellumbave.

Privește apusul de la Mănăstirea Sfântul Gheorghe

Această mănăstire este un vechi lăcaș ortodox situat la jumătatea distanței dintre Ksamil și Saranda. Dacă închiriezi o mașină, poți ajunge ușor aici pentru a admira apusul. De obicei, mănăstirea este închisă, așa că vizitatorii nu deranjează pe nimeni. Este important să fie respectat locul.

Vizitează laguna sărată a Lacului Butrint

De cealaltă parte a Ksamilului se află Lacul Butrint, o lagună sărată înconjurată de dealuri împădurite, coastă stâncoasă și zone umede cu apă dulce și sărată. Este recomandată o oprire la restaurantul The Mussel House, situat pe lac, pentru a încerca midiile.

Descoperă istoria Parcului Național Butrint

Parcul Național Butrint este un obiectiv important pentru cei interesați de natură și istorie. Parcul are o suprafață de aproximativ 9.400 de hectare și include lacuri cu apă dulce, peisaje deluroase și numeroase elemente naturale.

În parc pot fi descoperite numeroase specii de plante și animale, precum și insulele din Ksamil și alte situri arheologice importante, vechi de secole. Printre acestea se numără ruine romane antice, unele incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Explorează Peștera Kreshmoi

Drumul din Ksamil până la Peștera Kreshmoi durează mai puțin de o oră și merită parcurs, mai ales pentru cei pasionați de arheologie. Este una dintre cele mai vechi peșteri locuite din Europa, despre care arheologii cred că are aproximativ 20.000 de ani, conform magnificentworld.

Petrece una sau două zile în Saranda

Saranda este un oraș apropiat de Ksamil, unde poți sta la plajă, admira apusul de la Castelul Lekursi, vizita Mănăstirea celor 40 de Sfinți și savura mâncarea și băuturile locale în numeroasele cafenele și restaurante.

Admiră „Ochiul Albastru”

Ochiul Albastru este un izvor natural situat lângă satul Muzinë, ușor accesibil cu mașina din Ksamil. Este cunoscut pentru apa foarte clară, de culoare albastru intens. Se estimează că izvorul are o adâncime de peste 50 de metri, deoarece scafandrii au coborât până la acest nivel. Este un loc potrivit pentru o vizită de după-amiază în sudul Albaniei.

Excursie de o zi în orașul UNESCO Gjirokastër

Gjirokastër este un oraș inclus în patrimoniul UNESCO, situat la aproximativ o oră și jumătate de Ksamil. Centrul vechi este cunoscut pentru casele din piatră și arhitectura specifică. Aici se află și unul dintre cele mai impresionante castele din Albania, care poate fi explorat timp de câteva ore.

Excursie scurtă cu barca până în Corfu, Grecia

Din Saranda se poate ajunge rapid cu barca pe insula grecească Corfu. Aceasta poate fi inclusă ușor într-un itinerar prin Albania, cu posibilitatea de a continua apoi explorarea insulelor grecești din Marea Ionică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













