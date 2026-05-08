Fata de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp din localitatea Parhida, în apropierea unei ferme de animale. Făcea acolo practică, pentru că era elevă la un liceu agricol din Borş.

Una dintre sarcini era să meargă cu caprele la păscut, cum s-a întâmplat vineri dimineaţă. La un moment dat, o femeie care lucrează la fermă nu a mai văzut-o, s-a dus să o caute şi a găsit-o moartă.

Potrivit surselor din anchetă, fata ar fi avut semne clare de violenţă în zona gâtului. Principalul suspect a devenit un cioban, angajat şi el la acea fermă, care este de negăsit acum.

”Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, desfăşoară activităţi pentru depistarea unui bărbat - Bóné Jozsef-Zsolt, de 39 de ani, din localitatea Parhida, judeţul Bihor, bănuit de implicare într-o faptă de omor, comisă în cursul zilei de 8 mai a.c., în localitatea Pahida, judeţul Bihor”, anunţă, vineri, IPJ Bihor, conform News.ro.

Sursa citată precizează că au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, fiind instituite filtre rutiere şi desfăşurate verificări în teren, cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter, pentru extinderea activităţilor operative şi verificarea zonelor de interes.

Totodată, persoana a fost dată în consemn la frontieră.

”Cetăţenii care deţin informaţii ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugaţi să apeleze de urgenţă numărul unic 112 sau să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie. De asemenea, recomandăm cetăţenilor să nu încerce să intre în contact cu persoana căutată”, au mai transmis poliţiştii.

Bărbatul căutat ar fi avut o condamnare de 20 de ani pentru crimă. A fost eliberat condiţionat în aprilie anul trecut, după 16 ani de închisoare.