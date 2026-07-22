Insula din Grecia pe care mulți o ratează pentru Santorini. Cât te costă cu adevărat o vacanță în Naxos

Naxos este cea mai mare dintre insulele Ciclade și, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase insule grecești. Este o combinație perfectă între istorie, plaje superbe și farmec autentic grecesc.

Insula este ușor accesibilă cu avionul din Atena și cu ferry din Portul Piraeus și din multe insule ale Mării Egee, inclusiv Santorini, Mykonos, Paros și multe altele. Deși este relativ mai puțin cunoscută în comparație cu insulele vecine ale Cicladelor, Naxos este una dintre cele mai atrăgătoare destinații din Grecia!

Cum ajungi în Naxos

Naxos se află în centrul grupului de insule Ciclade, în inima Mării Egee, și este, de asemenea, cea mai mare dintre acestea. Trecutul său antic și influențele puternice ale venețienilor și francezilor sunt responsabile pentru abundența de situri antice. Cel mai iconic dintre acestea – și simbolul Naxosului – este Portara, poarta rămasă dintr-un templu antic dedicat zeului olimpian Apollo.

Ca să ajungi în Naxos, poți pleca din București cu mașina personală până în Atena, iar din Atena în Naxos cu un feribot din portul Rafina. Este o opțiune bună dacă dorești să explorezi mai multe obiective turistice din confortul propriei mașini.

Alternativ, poți zbura București-Atena și să iei feribotul pentru a ajunge în Naxos și pentru a te bucura de tot ce are de oferit această insulă.

Cât costă o vacanță în Naxos

Un turist obișnuit cheltuie în medie 221 de euro pe zi în timpul unei vacanțe în Naxos. Aceasta este suma medie zilnică estimată pe baza cheltuielilor altor vizitatori.

Conform datelor din experiențele anterioare, un turist a cheltuit, în medie, într-o zi:

• 107 EUR pe mese

• 52 EUR pe transport local

• 149 EUR pe cazare

O excursie de o săptămână în Naxos pentru două persoane costă în medie 3.094 EUR. Acest cost include cazarea, mesele, transportul local și activitățile turistice.

Toate aceste prețuri medii de călătorie au fost colectate de la alți turiști pentru a te ajuta să-ți planifici bugetul.

O excursie de o săptămână în Naxos costă în medie aproximativ 1.547 EUR pentru o persoană și 3.094 EUR pentru două persoane, conform budgetyourtrip.

Prețurile pot varia în funcție de stilul tău de călătorie, ritmul de deplasare și alte variabile. În Naxos:

• turiștii cu buget redus cheltuie în medie 95 EUR pe zi

• turiștii cu buget mediu cheltuie 221 EUR pe zi

• turiștii cu buget mare cheltuie aproximativ 471 EUR pe zi

Naxos este o destinație mai mică, dar care atrage vizitatori cu stiluri diferite de călătorie, obiceiuri de consum variate și bugete diverse. Găsești o gamă largă de opțiuni de cazare: hoteluri de lux, opțiuni de gamă medie și hosteluri accesibile.

Unde să te cazezi în Naxos

Cele mai bune locuri de cazare în Naxos variază în funcție de nevoile și stilul fiecărui călător. Chora, cunoscut și ca Naxos Town, este alegerea perfectă pentru cei care vizitează insula pentru prima dată.

Este centrul principal al insulei și vei găsi repere istorice precum Poarta lui Apollo (Portara) și Castelul Sanudo. Aici se află restaurante, baruri, magazine și cazări pentru toate bugetele. De asemenea, este locul perfect pentru cei care nu călătoresc cu mașina, deoarece toate autobuzele pornesc din stația centrală aflată în oraș.

Agios Georgios este o zonă foarte apropiată de Chora, la doar cinci minute de mers pe jos. Are o plajă cu nisip fin și ape puțin adânci, ideale pentru familii cu copii. Este o zonă mai scumpă, dar foarte convenabilă datorită apropierii de oraș și facilităților oferite.

Plaka este una dintre cele mai bune alegeri pentru familii. Este o stațiune de coastă cu o plajă lungă de 4 kilometri, distinsă cu steag albastru. Zona are dune de nisip și vegetație, iar în partea de nord sunt disponibile șezlonguri și umbrele, în timp ce partea sudică este mai liniștită, fără dotări. Există taverne, baruri și magazine pentru petrecerea timpului în familie. Cazarea este variată, de la apartamente și hoteluri de tip boutique până la vile private.

Agia Anna este un sat pescăresc situat pe coasta vestică a insulei. Plaja are nisip fin și ape liniștite, potrivite pentru copii. Există câteva zone cu șezlonguri și umbrele, dar și opțiuni pentru sporturi acvatice. De-a lungul plajei sunt taverne, restaurante și cafenele. Cazarea variază de la hoteluri accesibile până la apartamente situate fie chiar pe malul mării, fie în apropiere.

Agios Prokopios este recomandat în special tinerilor și cuplurilor care caută atmosferă activă și cluburi de plajă. Este la doar 15 minute cu autobuzul de Chora, iar transportul public este accesibil. Plaja are ape turcoaz și nisip fin, iar zona este cunoscută pentru barurile de pe plajă și muzica relaxantă. În interiorul satului se pot găsi taverne tradiționale cu mâncare locală.

Atracții turistice, activități și obiective de vizitat în Naxos

Plimbă-te prin Chora

Santorini și Mykonos atrag toată atenția, dar orașul vechi din Naxos este cu mult mai impresionant. Centrul vechi din Naxos este o adevărată minunăție, tipic grecesc și extrem de captivant.

Urcă la Templul lui Apollo (Portara)

Atracția nr. 1 din Naxos este Templul lui Apollo. Este principalul simbol al insulei și primul lucru pe care îl observi când ajungi.

Templul se află pe vârful unei coline de pe insulița Palatia, care altădată făcea parte din Naxos, dar acum este legată doar printr-un mic dig. Palatia este foarte mică și o poți înconjura în câteva minute. Templul lui Apollo arată spectaculos din orice unghi – un cadru de marmură care încadrează marea sau insula. Mai sunt și alte ruine în jurul structurii principale.

Fă un tur cu autobuzul al insulei

Dacă nu vii cu mașina și nu vrei să îți închiriezi o mașină, un tur cu autobuzul este perfect și poți vedea o mulțime de lucruri.

Vizitează castelul Kastro

Deasupra orașului vechi se află cetatea, Kastro. A fost construită în secolul XIII de un duce venețian și este parțial înconjurată de ziduri. Zona e un labirint de piețe liniștite și alei care duc spre mănăstiri și muzee.

Satul montan Halki (Chalki)

Chalki (sau Halki) este un sat mic și pitoresc. A fost capitala Naxos și centrul său comercial principal. Aici se află distileria de citron, așa că dacă nu ai vizitat-o în timpul turului cu autobuzul, merită să o faci.

Cele mai frumoase plaje în Naxos

Sud-vestul insulei găzduiește unele dintre cele mai bune plaje cu nisip din Grecia. Nisipul alb strălucitor și apa turcoaz de la Prokopios, Plaka, Mikri Vigla, Hawaii Beach și Glyfada sunt de o frumusețe remarcabilă.

Dintre acestea, doar capătul sudic al plajei Agios Prokopios și capătul nordic al plajei Plaka sunt amenajate cu beach baruri și taverne, ceea ce înseamnă că vei avea o experiență relaxantă aproape oriunde pe cele mai bune plaje din sud-estul insulei.

Plajele liniștite nu sunt pentru toată lumea, așa că există și câteva beach baruri și cluburi excelente în zonele Agios Prokopios, Plaka Beach și Agios Georgios. Printre cele mai apreciate sunt Nomad Naxos și Tortuga. Aceste plaje, alături de Agia Anna, sunt cele mai potrivite și pentru familii, având multe facilități și activități pentru copii.

Dincolo de coasta aurie din sud-vest, coasta sudică și vestică, sălbatică și neatinsă, adăpostește mai multe golfuri mici care oferă unele dintre cele mai autentice experiențe de litoral din Grecia.

Există două opțiuni pentru a explora cele mai bune plaje din Naxos: cu vehicul privat (mașină, ATV sau scuter) sau cu transportul public.

Dacă te mulțumești cu plajele din apropierea Chora sau Prokopios/Plaka, mersul pe jos sau transportul public sunt suficiente. Dacă vrei să descoperi plajele mai izolate din sud sau est, este recomandat să închiriezi o mașină.

Transport public în Naxos

Autobuzele sunt de departe cel mai ieftin mijloc de transport în Naxos, iar rețeaua este destul de bună și fiabilă, mai ales între Chora și principalele plaje din Prokopios, Plaka și mai spre sud. Liniile #1 și #3 sunt cele mai utile.

Începând cu 2025, majoritatea biletelor între punctele principale costă în jur de 1,80 €. Biletele pentru autobuzele din Naxos trebuie cumpărate înainte de urcare și se găsesc în magazinele pentru turiști de pe insulă.

Majoritatea autobuzelor au ca punct de legătură Chora, dar circulă și de-a lungul plajelor Plaka și Prokopios, la fiecare oră.

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