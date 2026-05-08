Fratele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, este acuzat că a ameninţat familia victimei. Poliția face verificări

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
62574277

Fratele lui Emil Gânj, bărbatul din judeţul Mureş care a fost trimis în judecată după ce şi-a ucis concubina şi i-a dat foc, este acum acuzat că ameninţă membrii familiei victimei. 

autor
Mihaela Ivăncică

Acesta s-ar fi apropiat de ei şi le-a cerut să aibă grijă ce declaraţii fac în timpul procesului.

Poliţia Mureş s-a sesizat din oficiu şi face cercetări în legătură cu fratele lui Emil Gânj, care ar fi ameninţat membrii familiei victimei.

”La data de 27 aprilie 2026, o femeie de 38 de ani, membră a familiei victimei şi beneficiară a unor măsuri de protecţie, a informat poliţiştii că, în timp ce se afla în proximitatea unui magazin din localitate, ar fi fost abordată de fratele persoanei urmărite, care i-ar fi adresat afirmaţii referitoare la declaraţiile pe care aceasta urma să le ofere în cadrul procesului penal”, a transmis, vineri, Poliţia Mureş.

Poliţiştii precizează că femeia nu a formulat plângere prealabilă pentru infracţiunea de ameninţare, întrucât nu i-ar fi fost creată o stare de temere.

Citește și
Scene de violență extremă în Arad. Un elev de 12 ani a fost înjunghiat de un coleg în timpul pauzei

Anchetatorii s-au sesizat, însă, din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş.

”Chiar şi în absenţa unei plângeri prealabile, poliţiştii au continuat verificările, au reluat discuţiile cu persoana vizată şi au monitorizat permanent situaţia operativă din zonă. În cadrul măsurilor instituite, poliţiştii Secţiei 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie desfăşoară activităţi de pază, supraveghere şi prevenire, pentru a identifica şi aplana orice posibilă stare tensionată sau conflictuală. Zona se află sub control operaţional, iar prezenţa poliţiştilor este adaptată evoluţiei situaţiei din teren”, a mai transmis IPJ Mureş.

Poliţia a mai transmis că, în baza încheierilor penale emise de Tribunalul Mureş, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş asigură permanent măsuri de supraveghere şi pază pentru trei imobile în care domiciliază membri ai familiei victimei, precum şi măsuri de însoţire şi protecţie pentru trei persoane.

”De asemenea, din verificările efectuate a reieşit că fratele persoanei urmărite se deplasează periodic la locuinţa părintească, aflată în apropierea unui imobil aflat sub paza poliţiştilor, pentru desfăşurarea unor activităţi gospodăreşti, având asupra sa unelte specifice acestor activităţi. Poliţiştii monitorizează permanent situaţia din zonă şi dispun toate măsurile legale necesare pentru protejarea persoanelor vizate, prevenirea oricăror incidente şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice”, a mai transmis IPJ Mureş.

Detalii șocante din anchetă

Emil Gânj, bărbatul din Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată în luna octombrie pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa.

Pentru căutarea bărbatului s-au organizat ample acţiuni. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

Operațiune de amploare în trei vămi și la peste 130 de adrese. Vameși și polițiști de frontieră acuzați de contrabandă

Sursa: News.ro

Etichete: crima, mures, Emil Gânj, amenintari,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
Citește și...
Știri Actuale
Alertă într-un sat din Mureș, după ce un localnic a susținut că l-a văzut pe Emil Gânj. Poliția a mobilizat forțe în zonă

Poliţia a mobilizat, joi, un număr mare de forţe în satul Senereuş, după ce o persoană a anunţat că a văzut, în locaitate, un bărbat care are semnalmentele lui Emil Gânj, bărbatul suspectat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a dat foc.
Știri Actuale
Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

O amplă operațiune de căutare se desfășoară de 2 zile în județul Covasna, după ce localnicii dintr-un comună au observat o persoană necunoscută care se ascunde în pădure.
Știri Actuale
La 7 luni de la dispariția lui Emil Gânj, zeci de polițiști din Mureș spun că nu au fost plătiți pentru orele suplimentare

La 7 luni de când a dispărut fără urmă Emil Gânj, individul bănuit că și-a omorât iubita și i-a incendiat casa, zeci de polițiști din Mureș susțin că nu le-au fost plătite ori compensate cu timp liber orele suplimentare.

Recomandări
Stiri externe
Sprijin record pentru Chișinău: UE ar putea dubla finanțarea apărării Republicii Moldova

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a propus vineri dublarea finanțării din Facilitatea Europeană pentru Pace pentru Republica Moldova, până la 120 de milioane de euro anual, scrie Politico.

Stiri Diverse
Cum să vezi știrile de pe Știrile ProTV primele în Google. Ghid pentru setarea sursei preferate

O funcție nouă introdusă de Google îți permite să alegi ce surse de știri apar în fruntea rezultatelor de căutare.

Vremea
Ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Județele sub Cod galben în weekend | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 8 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10, care vizează cantități de apă moderate și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Mai 2026

49:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
8 Mai 2026

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Calitatea medicală certificată internațional: ce înseamnă un Centru de Excelență în Ortopedie

14:42

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Mai 2026

14:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Sport

Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”