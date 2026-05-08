Ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Județele sub Cod galben în weekend | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 8 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10, care vizează cantități de apă moderate și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării.

Sabrina Saghin

În acest interval, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul României, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Fenomenele se vor manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35...50 km/h, iar pe arii restrânse pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte de timp sau cumulat, de 15...30 l/mp, iar izolat pot depăși 40...50 l/mp.

Avertizare de Cod galben

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben valabilă între 8 mai, ora 12 – 8 mai, ora 22. În cea mai mare parte a Moldovei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50...60 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar local pot ajunge la 30...40 l/mp.

O a doua atenționare Cod galben este valabilă în intervalul 9 mai, ora 03 – 9 mai, ora 13. Aceasta vizează cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei.

Și în aceste regiuni se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50...60 km/h și grindină pe alocuri. Cantitățile de apă vor fi similare, de 15...25 l/mp, iar izolat pot ajunge la 30...40 l/mp.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va afecta mai multe zone ale țării în mod succesiv, cu episoade de ploi intense și fenomene electrice.

Vremea azi, 7 mai 2026. Temperaturile scad, iar ploile și furtunile revin în aproape toată țara

FOTO Pictorial incendiar în dormitor cu fosta luptătoare din UFC: ”Ești pachetul complet”
Organul ignorat care a intrat în atenția cercetătorilor. Joacă un rol cheie în durata de viață

Un organ puţin studiat la vârsta adultă ar putea avea un rol mai important decât se credea în evoluţia stării de sănătate. Date recente sugerează o legătură între funcţionarea acestuia şi riscul de boală sau răspunsul la tratamente.
(P) Calitatea medicală certificată internațional: ce înseamnă un Centru de Excelență în Ortopedie

În medicina modernă, calitatea actului medical este definită tot mai mult prin standarde internaționale stricte. 

Cum să vezi știrile de pe Știrile ProTV primele în Google. Ghid pentru setarea sursei preferate

O funcție nouă introdusă de Google îți permite să alegi ce surse de știri apar în fruntea rezultatelor de căutare.

Politolog: PNL-USR devine prima forță parlamentară. Negocierea pentru un nou guvern nu va mai fi dirijată de PSD

Alianța PNL-USR face ca blocul rezultat să devină principala forță politică din Parlament, reașează sistemul de partide și schimbă dinamica negocierilor pentru viitorul guvern, arată politologul Cristian Preda.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League

Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă