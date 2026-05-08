Ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Județele sub Cod galben în weekend | HARTĂ

În acest interval, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul României, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Fenomenele se vor manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35...50 km/h, iar pe arii restrânse pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte de timp sau cumulat, de 15...30 l/mp, iar izolat pot depăși 40...50 l/mp.

Avertizare de Cod galben

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben valabilă între 8 mai, ora 12 – 8 mai, ora 22. În cea mai mare parte a Moldovei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50...60 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar local pot ajunge la 30...40 l/mp.